A lei do ex fez se cumprir: Ushindi dá triunfo ao Bragança frente ao Chaves B

O Grupo Desportivo de Bragança foi, este domingo, até Chaves disputar a oitava jornada da serie 1 do campeonato de Portugal.

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Os canarinhos conseguiram trazer para Bragança mais três pontos, depois vencerem no reduto do Chaves B por 1-0. O único golo da partida surgiu já em tempo de compensação, aos 90'+3, pelo pé de Victoire Ushindi. Na sequência de uma jogada ofensiva, Lucas Moreira rematou à baliza, mas a bola embateu no poste. Na recarga, Ushindi apareceu para encostar e colocar a bola no fundo das redes, garantindo a vitória da formação brigantina.

Em declarações ao Jornal Nordeste, o treinador, André Irulegui , destacou o desempenho da formação brigantina e afirma mesmo que os canarinhos estiveram "sempre por cima do adversário", tanto na primeira como na segunda parte, "com muito mais volume de jogo e muito mais controle do jogo". O técnico explicou que o único golo da partida, apesar de ter surgido "tarde" foi fruto "da superioridade" da equipa.

Para André Irulegui esta vitória têm ainda um significado importante por anteceder "uma grande paragem que aí vem".

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"As vitórias são como finais para nós. É sempre importante vencer três pontos fora, nomeadamente contra um adversário tão forte como o Chaves 'b' que é uma equipa forte. Então é daqueles jogos que o resultado e a exibição nos deixam felizes e confiantes", frisou.

Com estes três pontos o GDB mantêm-se no terceiro lugar com 16 pontos e o Chaves B continua na sexta posição com 12 pontos.

O técnico dos canarinhos voltou a reforçar que o objetivo definido internamente passa pela conquista do campeonato, mantendo também a subida de divisão como meta até ao final da temporada.

Ainda assim, André Irulegui admite que não será tarefa fácil, tendo em conta a qualidade das equipas em competição e as diferenças de recursos, mas garante que o grupo não vai deixar de lutar pelo sonho de se sagrar campeão.

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FC Vinhais soma mais uma derrota

Para o Futebol Clube de Vinhais ainda não foi desta. A equipa liderada por Marco Mobil voltou a perder, ontem, em casa frente ao celoricense por 4-2.

O Vinhais continua assim a ocupar o 14º e último lugar da tabela classificativa.

O Montalegre também perdeu 2-1 no reduto do Tirsense e ocupa assim o 5º lugar com 12 pontos.