GD Bragança perde em casa com o Tirsense

O GD Bragança foi derrotado por 0-1 pelo FC Tirsense, no Estádio Municipal de Bragança, na 7.ª jornada da primeira fase do Campeonato de Portugal, Série 1. Num encontro equilibrado e marcado pela forte organização defensiva das duas equipas, o único golo surgiu na segunda parte, num lance que o treinador brigantino considera ter sido trabalhado pelo adversário durante a semana.

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Para André Irulegui, o encontro foi uma espécie de “jogo de xadrez”, em que um pormenor seria suficiente para decidir o vencedor. “Estávamos a ver um jogo de xadrez e um erro, uma falha da equipa que fosse, ia determinar o vencedor”, explicou o técnico do GD Bragança, que reconheceu o mérito do adversário na forma como preparou o encontro.

Segundo Irulegui, o golo do Tirsense surgiu de um movimento que já tinha sido identificado pela equipa técnica. “Houve uma bola que entra nas costas do meu lateral, que é padrão da equipa do Tirsense, muito bem controlada pelo atleta, marca o golo e termina assim o jogo, 1-0”, afirmou.

Na segunda parte, o técnico dos canarinhos considerou que o GD Bragança conseguiu instalar-se mais perto da baliza adversária e teve maior domínio territorial, mas não conseguiu transformar esse volume de jogo em oportunidades claras de golo. “A segunda parte foi praticamente jogada no campo deles. Ocupámos o espaço, mas não conseguimos finalização com qualidade”, explicou.

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Do lado do FC Tirsense, Marco Louçano considerou que a vitória foi justa e destacou a forma como a equipa conseguiu contrariar um GD Bragança que reconheceu como “muito bem organizado, muito intenso, muito agressivo e muito perigoso na frente”.

O treinador explicou que a estratégia passou por jogar de forma diferente, admitindo que o Tirsense não conseguiu ter tanta posse de bola como gostaria, em grande parte devido à pressão exercida pela equipa da casa. “Não conseguimos ter bola, mas também por um Bragança agressivo e bem organizado. Penso que o resultado é justo”, afirmou.

Louçano destacou ainda a primeira parte, na qual considerou que a melhor oportunidade pertenceu ao Tirsense, antes de a equipa chegar ao golo. Na segunda metade, entende que o conjunto visitante controlou melhor os acontecimentos. “Na segunda parte penso que entrámos bem também, organizados. Não me lembro de nenhuma oportunidade clara de golo do Bragança. As oportunidades foram nossas. Penso que até podíamos ter marcado um segundo ou um terceiro”, afirmou.

FC Vinhais continua sem pontuar

Na mesma jornada, o FC Vinhais voltou a perder, desta vez na deslocação à AD Ponte da Barca, por 2-1. A equipa vinhaense mantém-se, assim, sem qualquer ponto ao fim de sete jornadas, ocupando o 14.º e último lugar da Série 1, com zero pontos.

Na próxima jornada, o FC Vinhais recebe o CD Celoricense, enquanto o GD Bragança desloca-se ao terreno do GD Chaves B.

O GD Bragança encontra-se, atualmente, em terceiro lugar com 13 pontos (7 jogos) e o FC Vinhais está em último da tabela classificativa com zero pontos (7 jogos).