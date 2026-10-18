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Desporto

GD Bragança deu luta mas cai na Taça de Portugal

GDB centra atenção para Campeonato de Portugal com objetivo de se manter nos lugares cimeiros da competição

Partida terminou 2-1, com vitória do U.Leiria Créditos: União de Leiria
Partida terminou 2-1, com vitória do U.Leiria Créditos: União de Leiria
Foto de Perfil de Cindy Tomé

Cindy Tomé

Cindy Tomé
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18 out. 2026, 15:06

O Grupo Desportivo de Bragança foi eliminado, este fim de semana, pelo União de Leiria da Taça de Portugal Generali Tranquilidade.

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Os canarinhos entraram no jogo dominantes. O marcador foi inaugurado pelos brigantinos logo aos 26 minutos da partida pelo intermédio de Filipe Marques (Pipo). Ao intervalo o marcador assinalava 1-0 com vantagem para a formação brigantina.

Na segunda parte, o GDB não conseguiu manter o resultado e aos dois minutos do recomeço do jogo o União de Leiria chegou ao empate com um golo de cabeça apontado por Pablo Blanco, na sequência de um canto.

A vitória da equipa da casa surgiu ao minuto 64 através de um remate de Digo Martins. O União de Leiria, equipa da Segunda Liga, consegue assim passar para a fase seguinte da prova deixando para trás o Grupo Desportivo de Bragança.

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No balanço do jogo, o treinador dos canarinhos, André Irulegui, diz que a equipa concretizou bem o plano e que o golo do Leiria na segunda parte foi o que “desmontou” a estratégia definida.

“A primeira parte foi conforme planeamos para o jogo, tendo a oportunidade de concretizar o golo e ir para o balneário ao intervalo com 1-0.  O plano passava por empurrar esse resultado para mais tarde, a partir do minuto 60, 65. Contávamos que eles fossem obrigados a subir as linhas, porém marcaram aos dois minutos [da segunda parte] numa bola parada, Isso desmontou-nos um pouco a estratégia”, revelou.

Ainda assim, André Irulegui mostrou-se orgulhoso da sua equipa e contente com o trabalho dos jogadores. “Estou muito orgulhoso do que a equipa fez. Discutimos o resultado até o final do encontro e isso, por si só, já é motivo de orgulho para uma equipa do Campeonato de Portugal na casa de uma equipa muito poderosa, da Segunda Liga como a União de Leiria.”

Para o técnico da formação brigantina o jogo foi equilibrado e, no seu entender, “o fator casa” jogou a favor do Leiria.

“Houve momentos na primeira parte, para não dizer toda a primeira parte, em que eu via duas equipas de segunda liga a disputar um jogo onde o visitante, com sua estratégia, estava bem organizado. Na segunda parte, o empate e depois a vantagem do Leiria tranquilizou a equipa da casa, e criou mais dificuldade para a equipa que teoricamente é inferior. Mas até o final do jogo estivemos sempre com um olho na baliza à espera de tentarmos levar o jogo pelo menos para o prolongamento”, disse, acrescentando que “este Leiria na nossa casa teria muita dificuldade em passar. Porque o fator casa é muito importante, e não só no plano físico, mas como no emocional também. A atmosfera conta muito”.

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Após a eliminação da Taça de Portugal, o GD Bragança centra agora atenções no Campeonato de Portugal e já prepara a deslocação ao terreno do SC Maria da Fonte, marcada para 25 de outubro, a contar para a sexta jornada.

O treinador dos brigantinos garante que a equipa técnica já está focada no próximo desafio, agendado para dia 25, no reduto do Maria da Fonte e sublinha a necessidade de manter a qualidade de jogo e o empenho demonstrados até aqui.

“É preciso manter a qualidade do nosso jogo e a entrega. A dedicação, a concentração, o foco e o trabalho nunca foi preciso pedir aos jogadores, porque estiveram sempre lá”, afirmou o técnico, destacando ainda a exigência de um campeonato longo e competitivo.

André Irulegui reforça a ambição do GD Bragança em continuar a lutar pelos lugares cimeiros do campeonato de Portugal. “Estamos ali na parte de cima da tabela, mas queremos estar sempre a lutar pelos lugares que dão acesso à segunda fase do Campeonato de Portugal”, concluiu.

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