Futuro do olival em Trás-os-Montes passa pela adaptação climática e valorização da azeitona e do azeite

O futuro da olivicultura em Trás-os-Montes passa por uma mudança de estratégia, tanto na forma como os olivais são conduzidos como na maneira de comercializar e valorizar a azeitona e o azeite. As alterações climáticas, a necessidade de melhorar a rentabilidade das explorações e a crescente exigência dos mercados obrigam o setor a encontrar novas respostas. O alerta é de José Alberto Pereira, coordenador do Centro de Investigação de Montanha (CIMO), da Universidade Politécnica de Bragança.

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Na perspetiva do investigador, a adaptação às alterações climáticas será uma das principais condições para garantir a sustentabilidade futura do olival. Os invernos menos rigorosos, as temperaturas mais elevadas e os verões progressivamente mais quentes, secos e prolongados estão a alterar as condições de produção, exigindo novas práticas agrícolas.

“A maior adaptação será sempre que nós tivermos água”, afirma José Alberto Pereira, lembrando que mais de 80% dos olivais de Trás-os-Montes são de sequeiro. O investigador considera que, sempre que exista essa possibilidade, os produtores devem apostar na rega, uma vez que a disponibilidade de água permite melhorar a atividade das oliveiras e aumentar a produção.

Apesar destas mudanças, o especialista defende que o futuro da região deve continuar ligado às “variedades tradicionais, pela sua adaptação às condições locais e pelas características diferenciadoras que podem oferecer ao mercado”. A preservação e valorização do olival tradicional deverão, assim, caminhar lado a lado com a modernização das práticas de produção.

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Alterações climáticas estão a mudar o calendário da colheita

A evolução do clima já está a provocar alterações no ciclo da oliveira e no calendário da campanha. As temperaturas elevadas e os períodos de seca têm contribuído para uma maturação mais antecipada da azeitona, que apresenta também sinais de desidratação e menor peso.

José Alberto Pereira explica que estas alterações obrigam os produtores a ajustar o momento da colheita, uma tendência que deverá ganhar importância nos próximos anos.

A antecipação pode representar uma oportunidade para melhorar a qualidade do azeite. O investigador considera que a colheita deve acontecer antes da chegada das temperaturas muito baixas e das geadas, altura em que deixa de haver formação de azeite e começam a perder-se características de qualidade.

A aposta em colheitas mais precoces permite obter azeites com maior intensidade aromática e características sensoriais diferenciadas, nomeadamente ao nível do amargo e do picante.

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Para o futuro do setor, será fundamental que os produtores tenham capacidade para identificar o momento ideal de colheita, evitando práticas tradicionais que nem sempre correspondem às atuais condições climáticas.

Outro dos grandes desafios para a olivicultura transmontana será garantir que a produção é economicamente sustentável. José Alberto Pereira alerta que, em muitas explorações, os custos de produção acabam por ser superiores ao rendimento obtido com a venda do azeite.

“Se nós metermos de um lado aquilo que gastamos e aquilo que recebemos, se vendemos o azeite a preços normais, a conta de cultura é praticamente sempre negativa”, observa.

Para inverter esta realidade, o investigador defende uma gestão mais eficiente dos olivais, com recurso à rega sempre que possível, melhores práticas de poda e maior atenção à fertilidade dos solos.

A poda anual é uma das medidas que considera essenciais para garantir maior regularidade na produção. “Em vez de podar intensamente de três em três anos, como ainda acontece em algumas explorações, os agricultores deverão fazer intervenções regulares, retirando os ramos doentes, mal posicionados ou que estejam a competir entre si”, explica.

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Desta forma, será possível manter as árvores equilibradas e criar condições para produzir todos os anos, evitando oscilações acentuadas na produtividade.

Transformar a azeitona na região para criar mais valor

O futuro da azeitona de mesa é também uma das preocupações apontadas por José Alberto Pereira. Perante os baixos preços pagos aos produtores, o investigador considera que Trás-os-Montes precisa de deixar de depender exclusivamente da venda de matéria-prima e apostar mais na transformação industrial.

A criação de pequenas unidades de transformação de azeitona de mesa poderá permitir que uma maior parte do valor económico fique na região, beneficiando os produtores e criando novas oportunidades de negócio. “Não podemos vender as produções que temos a granel ou sem a valorizar”, defende.

Como exemplo do potencial desta estratégia, José Alberto Pereira aponta as alcaparras, produzidas a partir de azeitonas verdes descaroçadas e transformadas. O investigador explica que “uma azeitona comprada por valores entre cinco e 50 cêntimos por quilo pode chegar a ser comercializada por cinco, seis ou sete euros, depois de transformada”.

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Na sua perspetiva, este é um caminho que a região deve explorar, desenvolvendo a fileira completa, desde a produção até à transformação e comercialização dos produtos.

Azeites transmontanos devem conquistar mercados premium

Também no setor do azeite, a estratégia para o futuro deverá passar pela diferenciação e pela valorização da qualidade. José Alberto Pereira considera que Trás-os-Montes tem condições para produzir azeites de excelência, mas alerta que essa qualidade nem sempre se traduz no preço recebido pelos produtores.

A aposta em mercados premium poderá ser uma das soluções para melhorar a rentabilidade das explorações, aproveitando as características próprias das variedades tradicionais e a identidade dos azeites da região.

“Temos de valorizar também o azeite das nossas variedades tradicionais. Portanto, é o único caminho que nós temos, é valorizar a nossa produção, produzir muito bons azeites como produzimos e metê-los em mercados premium”, sublinha.

O investigador considera ainda que a formação dos agricultores será determinante para concretizar esta mudança, permitindo melhorar os cuidados no olival, o momento da colheita e os processos de extração e conservação do azeite.

Apesar dos desafios que se colocam à olivicultura, as perspetivas para a produção de azeite são positivas. As estimativas nacionais apontam para uma campanha que poderá atingir as 190 mil toneladas, um dos valores mais elevados de sempre.

Também em Trás-os-Montes, a expetativa é positiva. “Já estamos a extrair azeite há uns dias e o que verificamos é que são de muito boa qualidade, do ponto de vista aromático, sensorial e quando os provamos temos azeites realmente diferenciados”, destaca.