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Desporto

Futsal: Macedense empata com o FC Porto, Mogadouro conquista primeira vitória e Alfândega da Fé soma um ponto

A quinta jornada da Série A da III Divisão Nacional ficou marcada pelo equilíbrio no duelo entre Macedense e FC Porto, pela estreia vitoriosa do Mogadouro e por um empate com dez golos em Alfândega da Fé.

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Carina Alves

Carina Alves
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25 out. 2026, 20:09

O GD Macedense empatou, sábado, a quatro golos, com o FC Porto, na quinta jornada da Série A do Campeonato Nacional da III Divisão de Futsal. Em Macedo de Cavaleiros, o jogo pôs frente a frente os dragões que contavam com quatro triunfos em quatro jogos disputados e os macedenses que apenas conheciam, igualmente, o sabor da vitória.

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O primeiro golo, aos 8', foi dos azuis e brancos. O Macedense chegou ao empate pouco depois, aos 17'. Depois, o Porto voltou à vantagem, em cima do intervalo, aos 20'. Aos 23' os azuis e brancos, voltaram a marcar. Três minutos depois, a equipa de Macedo de Cavaleiros voltou a mostrar que estava para dar luta. Os portistas voltaram a marcar aos 32' e, na ponta final, aos 34' e 37', os macedenses empataram a partida.

As duas equipas seguem na liderança dividida da Série A. Têm 13 pontos.

Já o Clube Académico de Mogadouro conseguiu finalmente vencer. Visitou a ACR Lordelo e marcou três golos, não tendo sofrido nenhum. O triunfo permite ao Mogadouro somar quatro pontos e subir ao 11.º lugar. Já o Lordelo permanece com sete pontos, ocupando a oitava posição.

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Na próxima jornada, a 31 de outubro, os mogadourenses recebem o GD Macedense. A partida junta uma equipa que acaba de alcançar a primeira vitória a outra que continua na luta pelo primeiro lugar.

Ainda no sábado, a Casa do Benfica de Alfândega da Fé/Casa Aragão, estreante nesta divisão, dividiu os pontos com o Miramar Império, num encontro que terminou com cinco golos para cada lado. 

A igualdade permite à equipa de Alfândega da Fé conservar o quinto lugar, agora com dez pontos, mantendo-se na primeira metade da tabela classificativa. O Miramar Império também somou um ponto e passou a contar com sete, ocupando a sexta posição.

Na próxima jornada a Casa do Benfica de Alfândega da Fé desloca-se ao terreno do Leixões, enquanto o Miramar Império recebe as Estrelas Susanenses.

Com 13 pontos cada, Macedense e FC Porto permanecem no comando da Série A, seguidos pelas Estrelas Susanenses, com 12, e pela AD São Mateus, com 11. A Casa do Benfica de Alfândega da Fé surge logo depois, com dez pontos.

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