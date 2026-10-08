Freixo de Espada à Cinta recebe duas Menções Honrosas nos Prémios Nacionais de Educação 2026

O município de Freixo de Espada à Cinta foi distinguido com duas Menções Honrosas nos Prémios Nacionais de Educação 2026, numa cerimónia que decorreu no dia 30 de setembro, no Centro Cultural Gil Vicente, no Sardoal.

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A iniciativa pretende reconhecer, por mérito ou louvor, entidades que desenvolvam, no âmbito do setor da Educação, trabalho de reconhecido interesse público e com impacto positivo nos territórios onde estão inseridas.

As duas Menções Honrosas atribuídas ao município reconhecem projetos associados à implementação e ao desenvolvimento de políticas locais de valorização da Educação, destacando o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Executivo Municipal em articulação com a comunidade educativa e outras entidades parceiras.

Entre os projetos distinguidos encontram-se iniciativas de apoio ao Ensino Secundário Profissional e ao Polo Profissional, medidas destinadas a jovens e estudantes, Áreas de Enriquecimento Curricular, bem como diversas parcerias estratégicas e de proximidade estabelecidas com instituições educativas locais e outras entidades.

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Segundo o município, estas distinções refletem um "trabalho coletivo" desenvolvido no território e evidenciam a importância atribuída à Educação enquanto pilar estratégico das políticas municipais.

As duas Menções Honrosas constituem, assim, um "reconhecimento" do impacto das políticas educativas implementadas no concelho e do esforço conjunto entre Município, instituições de ensino, estudantes, famílias e demais parceiros da comunidade.

Para o município, a distinção representa também um "incentivo" à continuidade das políticas de apoio à Educação e à criação de respostas que contribuam para a valorização dos jovens, para a promoção do sucesso educativo e para o desenvolvimento do território.