Freixo de Espada à Cinta entre os Municípios mais transparentes de Portugal
O Município de Freixo se junta a Lousada, Matosinhos, Cascais, Paços de Ferreira, Carregal do Sal e Ílhavo, nesta métrica.
O município de Freixo de Espada à Cinta alcançou o primeiro lugar no ranking nacional de transparência da plataforma internacional Dyntra (Dynamic Transparency Index).
Freixo cumpre os cerca de 138 critérios definidos, bem como todos os indicadores avaliados pela plataforma Dyntra, tais como a disponibilização e acessibilidade da informação pública, a gestão municipal, a participação dos cidadãos, a transparência económico-financeira, a contratação pública, obras públicas e urbanismo.
Um feito que o Presidente da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta, Nuno Ferreira, afirma ser motivo de orgulho e uma prova de que “o interior de interior não tem nada, tem é boas práticas de governação e é um exemplo a nível nacional e internacional”.
“A Câmara de Freixo de Espada à Cinta faz parte de um lote reduzido de câmaras mais transparentes do país, ocupando o primeiro lugar da transparência e sendo a câmara mais transparente. Eleva ainda mais valor quando é necessário cumprir 138 itens no que a transparência diz respeito, este município cumpre esses requisitos a 100%”, frisou o autarca recordando que o Município de Freixo se junta a Lousada, Matosinhos, Cascais, Paços de Ferreira, Carregal do Sal e Ílhavo, nesta métrica.
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Nuno Ferreira afirmou que este marco ganha ainda maior relevância uma vez que, em 2021, “quando entrámos para o Executivo Autárquico, encontrámos uma autarquia que figurava entre as 10 piores do ranking da transparência no país, num universo de 306 municípios”. Melhorar este indicador e conseguir “chegar ao topo da lista” tornou-se, assim, “uma bandeira e uma ambição” deste executivo.
“Queremos sempre ter como base a governação através da transparência. A confirmação de sermos a Câmara número 1 a nível nacional, a Câmara mais transparente do país, demonstra três fatores fundamentais. Desde logo profissionalismo, rigor e brilho. E são esses três fatores com que temos conduzido os destinos da autarquia ao longo destes anos, e provam que independentemente da dimensão da autarquia, a transparência não se apagou a partir disso”, frisou.
Nuno Ferreira relaciona a evolução no ranking com a recuperação financeira do município. O presidente da Câmara que o indicador associado ao alerta precoce da situação financeira passou de 2,2% para 1,52%.
Freixo de Espada à Cinta integra atualmente o Fundo de Apoio Municipal (FAM), ao qual aderiu em 2024. De acordo com Nuno Ferreira, o município poderá vir a sair do programa antes do prazo inicialmente previsto, embora essa não seja, para já, uma prioridade do executivo. O autarca defende que a manutenção do rigor financeiro deve continuar a orientar a gestão municipal.
Enquanto autarca e líder do município, Nuno Ferreira, afirmou que apesar “de se falar da política com desdém” tem “muito orgulho em ser político” e explica “a política faz-se com nobreza e com transparência. E aqui fica a prova viva de que trabalhar com transparência e demonstrar a todos os cidadãos aquilo que é a vida do quotidiano do nosso município demonstra que não há nada a esconder. Bem pelo contrário, quem não deve não tem. E nós temos tudo a descoberto. Mostrar que é possível governar com transparência total, com afeto, com carinho, com proximidade com a nossa população. E é com estas características que para mim, enquanto presidente da Câmara e a liderar o Executivo desde 2021, é primordial que a transparência sempre seja, sempre, mas sempre, a base do sucesso de uma governação”, concluiu.
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