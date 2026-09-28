Freixo de Espada à Cinta entre os Municípios mais transparentes de Portugal

O município de Freixo de Espada à Cinta alcançou o primeiro lugar no ranking nacional de transparência da plataforma internacional Dyntra (Dynamic Transparency Index).

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Freixo cumpre os cerca de 138 critérios definidos, bem como todos os indicadores avaliados pela plataforma Dyntra, tais como a disponibilização e acessibilidade da informação pública, a gestão municipal, a participação dos cidadãos, a transparência económico-financeira, a contratação pública, obras públicas e urbanismo.

Um feito que o Presidente da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta, Nuno Ferreira, afirma ser motivo de orgulho e uma prova de que “o interior de interior não tem nada, tem é boas práticas de governação e é um exemplo a nível nacional e internacional”.

“A Câmara de Freixo de Espada à Cinta faz parte de um lote reduzido de câmaras mais transparentes do país, ocupando o primeiro lugar da transparência e sendo a câmara mais transparente. Eleva ainda mais valor quando é necessário cumprir 138 itens no que a transparência diz respeito, este município cumpre esses requisitos a 100%”, frisou o autarca recordando que o Município de Freixo se junta a Lousada, Matosinhos, Cascais, Paços de Ferreira, Carregal do Sal e Ílhavo, nesta métrica.

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Nuno Ferreira afirmou que este marco ganha ainda maior relevância uma vez que, em 2021, “quando entrámos para o Executivo Autárquico, encontrámos uma autarquia que figurava entre as 10 piores do ranking da transparência no país, num universo de 306 municípios”. Melhorar este indicador e conseguir “chegar ao topo da lista” tornou-se, assim, “uma bandeira e uma ambição” deste executivo.

“Queremos sempre ter como base a governação através da transparência. A confirmação de sermos a Câmara número 1 a nível nacional, a Câmara mais transparente do país, demonstra três fatores fundamentais. Desde logo profissionalismo, rigor e brilho. E são esses três fatores com que temos conduzido os destinos da autarquia ao longo destes anos, e provam que independentemente da dimensão da autarquia, a transparência não se apagou a partir disso”, frisou.

Nuno Ferreira relaciona a evolução no ranking com a recuperação financeira do município. O presidente da Câmara que o indicador associado ao alerta precoce da situação financeira passou de 2,2% para 1,52%.

Freixo de Espada à Cinta integra atualmente o Fundo de Apoio Municipal (FAM), ao qual aderiu em 2024. De acordo com Nuno Ferreira, o município poderá vir a sair do programa antes do prazo inicialmente previsto, embora essa não seja, para já, uma prioridade do executivo. O autarca defende que a manutenção do rigor financeiro deve continuar a orientar a gestão municipal.

Enquanto autarca e líder do município, Nuno Ferreira, afirmou que apesar “de se falar da política com desdém” tem “muito orgulho em ser político” e explica “a política faz-se com nobreza e com transparência. E aqui fica a prova viva de que trabalhar com transparência e demonstrar a todos os cidadãos aquilo que é a vida do quotidiano do nosso município demonstra que não há nada a esconder. Bem pelo contrário, quem não deve não tem. E nós temos tudo a descoberto. Mostrar que é possível governar com transparência total, com afeto, com carinho, com proximidade com a nossa população. E é com estas características que para mim, enquanto presidente da Câmara e a liderar o Executivo desde 2021, é primordial que a transparência sempre seja, sempre, mas sempre, a base do sucesso de uma governação”, concluiu.