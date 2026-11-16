Formação superior em língua mirandesa arranca com 20 inscritos

Daniela Ferreira vive em Miranda do Douro há oito anos. Durante a pandemia, frequentou um curso online de iniciação à língua mirandesa. Aprendeu algumas palavras, deu os primeiros passos, mas ficou com vontade de ir mais longe. Agora, é uma das primeiras 20 pessoas a ingressar na pós-graduação em Ensino da Língua, Cultura e Literatura Mirandesas, uma formação inédita no ensino superior português, que arrancou sábado, em Miranda do Douro.

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Natural de Mogadouro, a aluna não procura nesta formação apenas uma competência que possa acrescentar ao currículo. Quer contribuir para que o mirandês continue a ser falado. “Sempre tive interesse pela língua e gostava de expandir os meus conhecimentos. É preciso manter a língua e dá-la a conhecer ao resto do país” explicou, assumindo que espera que esta pós-graduação seja uma “experiência positiva” e que está “ansiosa” por “aprender mais sobre a língua, a culturas e tudo o que está ligado ao mirandês”.

Assumindo que a ideia primeira “é manter o mirandês como ferramenta de comunicação, como qualquer outra língua”, e não apenas preservá-lo como uma referência histórica ou uma peça de património, Alfredo Cameirão, comissário da Estrutura de Missão para a Promoção da Língua Mirandesa, esclareceu que é na passagem do conhecimento à utilização efetiva da língua que está uma das grandes ambições da nova formação. Mais do que preparar professores para ensinar nas escolas, o objetivo é criar pessoas “qualificadas” para intervir em diferentes áreas, multiplicando as possibilidades de utilização e divulgação do mirandês. “A ideia deste curso superior é dar ferramentas a todos os interessados e criar uma bolsa de gente que esteja capacitada para trabalhar com a língua”, explicou, destacando que o ensino é uma das prioridades, mas não a única. A tradução, a produção de conteúdos e outras formas de intervenção cultural e linguística fazem igualmente parte do horizonte de oportunidades que a formação pretende abrir.

A qualificação deverá caminhar a par da criação de materiais que permitam ensinar e aprender mirandês de forma consistente. Está já desenvolvido o primeiro manual didático, num processo que deverá prosseguir com a produção de materiais para os diferentes anos de escolaridade, mas o responsável acredita que é preciso olhar para além do livro e do caderno, apostando em “conteúdos audiovisuais e digitais” capazes de levar a língua aos espaços onde hoje se constrói grande parte da comunicação.

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Para o professor, linguista e especialista na história da língua mirandesa, António Bárbolo Alves, o desafio começa por formar pessoas capazes de aliar sensibilidade ao conhecimento científico. Ou seja, “não basta reconhecer que o mirandês é importante”, é necessário “compreender e demonstrar por que razão deve ser protegido, estudado e transmitido”. É nesse espaço que a formação pretende intervir, preparando pessoas que possam assumir um papel ativo na valorização da língua.

Questionado sobre a produção de manuais de apoio, o docente admitiu ser necessária, mas “é preciso pensar o mirandês de uma forma global”. Assim, “não se pode apostar apenas nos manuais, esquecendo, por exemplo, os falantes. Pode-se apostar só nos falantes, mas apostando também na escrita. Pode-se apostar na escrita, mas não se pode esquecer o audiovisual. Pode-se apostar no audiovisual, mas, nos tempos modernos, não se pode esquecer a inteligência artificial”.

Admitindo que aprender o mirandês “é uma forma de aprofundar o conhecimento sobre a diversidade que está na base das identidades europeias”, desafiou os alunos a “adotar a língua”, assumindo a sua aprendizagem como um compromisso com a diversidade linguística.

É também essa dimensão que Carlos Teixeira, diretor da Escola Superior de Educação da Universidade Politécnica de Bragança, quer ver projetada para lá de Miranda do Douro. “Este primeiro passo é um passo muito importante”, considerou o diretor, que acredita que a formação “poderá ter um impacto significativo na promoção da língua e da cultura mirandesas”.

A pós-graduação, com a duração de um ano letivo e correspondente a 60 créditos ECTS, integra o ensino da língua, da cultura e da literatura mirandesas numa abordagem conjunta.

São cerca de 20 os alunos que iniciam esta primeira edição. A maioria tem ligação ao município ou ao território, mas há também participantes residentes no Porto e até uma aluna que trabalha no Algarve. Na leitura de Carlos Teixeira, a distribuição geográfica “demonstra a capacidade de manter viva a ligação à terra de Miranda mesmo entre quem está longe”.

As primeiras aulas começaram ainda durante a tarde de sábado, depois da sessão oficial de apresentação da pós-graduação.