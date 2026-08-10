Festival Geração Ciência celebra os 30 anos da Ciência Viva

Bragança recebe, nos dias 10 e 11 de agosto, o Festival Geração Ciência, uma iniciativa integrada nas comemorações dos 30 anos da Ciência Viva, que assinala três décadas de promoção da cultura científica e tecnológica em Portugal.

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Organizado pelo Centro Ciência Viva de Bragança, em parceria com a Câmara Municipal de Bragança e a Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, o festival promete dois dias dedicados à ciência, à educação e à cultura, com um programa pensado para todas as idades.

Ao longo do evento, a cidade será palco de diversas atividades científicas, culturais e educativas, incluindo experiências imersivas, oficinas, espetáculos, observações astronómicas e iniciativas de ciência ao ar livre. O objetivo passa por “aproximar o público da investigação científica, proporcionando o contacto direto com investigadores, cientistas e comunicadores de ciência”, explicou Clotilde Nogueira do Centro Ciência Viva.

Entre os principais destaques do programa encontram-se as sessões de planetário "3CLIPSE", dedicadas à compreensão dos eclipses solares, workshops de astrofotografia e de ilustração científica, sessões de fotografia de natureza em espaço urbano, oficinas científicas e atividades de observação do Sol e do céu noturno.

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“”A programação tem em destaque a astronomia devido ao eclipse do Sol no dia 12, mas haverá sessões para participar toda a gente. Como os workshops em particular terão inscrição limitada, mas todas as atividades são gratuitas, que é para fazermos da ciência chegar a toda a gente”, afirmou.

A programação contempla ainda propostas que unem ciência e arte, como o espetáculo "Circo Matemático", apresentações de livros acompanhadas por demonstrações de ciência e magia, tertúlias científicas e animação de rua, envolvendo toda a cidade num ambiente de partilha e participação.

A sessão oficial de abertura realiza-se no dia 10 de agosto e contará com a presença de representantes da Câmara Municipal de Bragança, da Ciência Viva e do Instituto Politécnico de Bragança, numa demonstração da importância da cooperação institucional na promoção da cultura científica.

No dia seguinte, o programa prossegue com workshops especializados, exposições, espetáculos de ciência e momentos de reflexão sobre temas científicos da atualidade, com especial destaque para o eclipse total do Sol de 2026, fenómeno que assumirá particular relevância na região.

Integrado nas celebrações nacionais dos 30 anos da Ciência Viva, o Festival Geração Ciência reforça o papel de Bragança como um importante centro de divulgação científica e promoção do conhecimento, contribuindo para uma sociedade mais informada, crítica e participativa.

A participação em todas as atividades é gratuita, embora algumas exijam inscrição prévia. Durante os dias 10 e 11 de agosto, a entrada no Centro Ciência Viva de Bragança será também gratuita.