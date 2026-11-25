O Vale do Tua prepara-se para ganhar um novo motivo de visita ao longo de 2027. O Parque Natural Regional do Vale do Tua (PNRVT) vai lançar o Festival Aves do Tua, um projeto que pretende afirmar os cinco municípios que integram o território como destino de referência para a observação de aves (birdwatching), através de um programa que alia natureza, conhecimento, experiências e valorização dos produtos locais.

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Apresentado publicamente em Carrazeda de Ansiães, o festival vai percorrer Alijó, Carrazeda de Ansiães, Mirandela, Murça e Vila Flor, com cinco eventos temáticos, cada um dedicado a uma espécie emblemática e às particularidades naturais de cada concelho.

A iniciativa resulta do aproveitamento de recursos já existentes no território. Segundo António Marques, diretor do PNRVT, faltava reunir os diferentes ativos e transformá-los num produto turístico capaz de chegar a novos públicos. “Já tínhamos alguma atividade relacionada com o birdwatching, tínhamos alguns ativos já criados, nomeadamente observatórios e material produzido para ter guias que nos possam conduzir pelo Vale do Tua, mas faltava que tudo isto se conjugasse e construíssemos um produto”, explicou.

A experiência de Carrazeda de Ansiães, que, anualmente, recebe o Festival do Chasco-preto, acabou por abrir caminho a uma iniciativa de dimensão territorial. “Em vez de termos uma ação, vamos ter cinco ações. Em vez de termos o Festival do Chasco-preto, vamos ter o Festival Aves do Tua, que vai percorrer os cinco municípios”, adiantou ainda António Marques.

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A aposta não se esgota na promoção turística. O objetivo passa também por criar oportunidades económicas para os agentes locais, envolvendo alojamentos, empresas de animação turística e operadores na comercialização do novo produto. “Preservar e proteger é fundamental para este território, mas também é fundamental criar valor”, defendeu o diretor do Parque Natural, que considera que o turismo de observação de aves pode ajudar a gerar valor acrescentado para a região. “Queremos muito que as unidades de alojamento, as empresas de animação e os operadores peguem neste produto e o transacionem, que o vendam”, disse ainda.

Cinco eventos, cinco formas de descobrir o Vale do Tua

O programa começa a 6 de fevereiro de 2027, em Mirandela, com as “Aves Invernantes do Vale do Tua”, numa iniciativa que terá a garça-branca-grande como espécie-bandeira. Segue-se Murça, a 3 de abril, com o tema “Melro-d'Água e Aves Ribeirinhas”, dedicado aos ecossistemas associados às linhas de água. A 5 de junho, Carrazeda de Ansiães recupera a ligação histórica ao Festival do Chasco-preto, com “Entre Fraguedos e Vinhas: À Descoberta do Chasco-preto”. Em Vila Flor, a 18 de setembro, a proposta centra-se na migração das aves entre a Europa e África, com a águia-de-Bonelli em destaque. O ciclo termina em Alijó, a 13 de novembro, com “Senhores da Noite: À Procura do Ujo”, uma experiência dedicada às aves de hábitos noturnos, em particular ao bufo-real.

A proposta vai muito além da simples observação de aves com binóculos. Assegurada pela associação Palombar, a programação inclui, segundo Américo Guedes, desta associação transmontana, experiências diversificadas e transformação de cada evento numa oportunidade para passar um fim de semana diferente no território. Assim, estão pensadas oficinas de fotografia de natureza, identificação de aves através dos sons, utilização de abrigos fotográficos, desenho de campo e observação de aves noturnas.

A ambição é que os participantes não se limitem a uma atividade de algumas horas, mas aproveitem a deslocação para conhecer melhor a região e prolongar a estadia. “Vou passar o fim de semana a Carrazeda ou a Alijó, onde quer que seja aqui dentro do parque, e sei que vou passar um excelente fim de semana, vou ter um dia completo e vou até ficar, se calhar, mais dias. Essa é a intenção”, acrescentou.

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É precisamente a possibilidade de aumentar o tempo de permanência dos visitantes que os municípios esperam transformar numa oportunidade para a economia local. Roberto Lopes, vereador da Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, considera que o festival poderá distinguir-se de outras propostas turísticas, ao atrair um público que procura experiências mais completas e está disponível para permanecer vários dias na região. “Esta é uma pessoa que vai vir pessoalmente ou traz a família, vai ficar alojada duas ou três noites. Isso vai valorizar”, afirmou, destacando ainda a importância de o percurso envolver os cinco municípios, o que “tem tudo para dar certo”.

O território reúne já condições para acolher este novo produto turístico. Entre os recursos disponíveis estão o Guia de Aves do Vale do Tua e três percursos ornitológicos, que totalizam cerca de 250 quilómetros e se distribuem pelos cinco concelhos. A realização de eventos em diferentes épocas do ano pretende também combater a sazonalidade turística, criando novas razões para visitar o Vale do Tua entre fevereiro e novembro.

Cada iniciativa terá um limite máximo de 25 participantes, estando a participação sujeita a inscrição prévia.