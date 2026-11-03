Festas de Inverno de Vinhais vão ser documentadas para para inscrição no Inventário Nacional do Património Cultural

Oito Festas de Inverno do concelho de Vinhais vão ser documentadas no âmbito do projeto RITUS – Salvaguarda dos Rituais de Máscaras em Vinhais. O objetivo passa por preparar a inscrição destas manifestações no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial.

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O presidente da Câmara Municipal de Vinhais, Luís Fernandes, sublinha a importância do processo para preservar e valorizar as manifestações culturais do concelho. “O objetivo é mesmo esse, valorizar cada vez mais as Festas de Inverno do nosso concelho, que são cada vez mais importantes a nível cultural.”

O Município de Vinhais está a desenvolver o trabalho em conjunto com as comunidades locais, através de um investimento total de 70.500 euros, cofinanciado pelo NORTE2030 ao abrigo do aviso “Salvaguarda e Valorização de Património Cultural Imaterial”.

A festa da Cabra e do Canhoto que aconteceu, este sábado, em Cidões marcou o arranque das festas. Para José Taveira, presidente da Associação Raízes de Cidões, o processo de documentação representa um momento importante para as comunidades que mantêm estas tradições. “É muito importante para nós e para o reconhecimento das Festas de Inverno”, afirmou.

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Considera que um eventual reconhecimento poderá aumentar a visibilidade das celebrações e gerar também efeitos positivos na atividade turística e económica. “O que se espera é, para já, uma visibilidade ainda maior das Festas de Inverno. Visibilidade desde logo da cultura das gentes que promovem estas festas, mas também uma componente turística e económica.”

O ciclo das Festas de Inverno prolonga-se até 10 de fevereiro e inclui oito localidades do concelho. Depois de Cidões, seguem-se, a 25 e 26 de dezembro, a Festa dos Rapazes, em Ousilhão, e a Festa das Varas, em Rebordelo. A 27 de dezembro realiza-se a Festa de Santo Estêvão, em Travanca, e, no último dia do ano, a Encamisada, em Vale das Fontes.

O calendário prossegue já no Carnaval, com o Carnaval Tradicional de Vila Boa de Ousilhão, a 9 de fevereiro, e termina no dia seguinte, em Vinhais e Edrosa, com a Quarta-feira de Cinzas – A Morte e os Diabos.