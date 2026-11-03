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Alfândega da Fé

 Agricultura

Produtores de castanha preocupados com outono seco

Produtores apontam para uma campanha difícil, com castanha a cair mais cedo, problemas de qualidade e quebras de produção que podem chegar aos 60 ou 70 por cento.

Foto de Perfil de Rita Teixeira

Rita Teixeira

Rita Teixeira
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03 nov. 2026, 08:30

A Festa da Montanha, que decorreu no passado fim de semana em Sambade, no concelho de Alfândega da Fé, voltou a colocar a castanha no centro das atenções, mas a edição deste ano ficou também marcada pelas preocupações dos produtores perante uma campanha particularmente difícil.

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À margem do XII Seminário da Castanha produtores e especialistas falaram das consequências de um outono marcado pela falta de precipitação e pelas temperaturas elevadas, apontando as alterações climáticas como um dos principais desafios para o futuro do souto.

Para Amando Morais, produtor de castanha, este é mesmo “um ano mau” para a cultura. A falta de chuva condicionou o desenvolvimento do fruto e fez com que a castanha apresentasse problemas de qualidade. “Falta de água, falta de chuva e a castanha de facto não se criou nas devidas condições”, explicou o produtor, acrescentando que a castanha “caiu mais cedo este ano” e que algumas acabam por secar dentro dos próprios ouriços.

A situação traduz-se numa quebra significativa da produção. Segundo Amando Morais, na freguesia de Sambade e nos limites da zona envolvente, a redução poderá atingir 60 a 70 por cento.

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A juntar à menor quantidade, está também a desvalorização do fruto. “Se o fruto não tem qualidade, o preço também não pode ser bom”, afirmou, explicando que, relativamente ao ano passado, a castanha está a ser comercializada a cerca de um euro menos por quilograma.

Também Maria Veríssimo, produtora de castanha, descreve uma campanha complicada. A castanha começou a cair “muito cedo”, há mais de duas semanas relativamente ao período habitual, e o tempo seco está a dificultar a retirada do fruto dos ouriços. “As chuvas ali de meados de setembro ajudaram, mas agora que está muito calor, o ouriço cai tão seco e é difícil tirar a castanha de dentro do ouriço”, explicou.

A produtora diz que os problemas são sentidos de forma generalizada entre os agricultores da região. “No geral, sim, toda a gente a queixar-se”, afirmou, destacando o facto de a castanha ter começado a cair cerca de três semanas antes do habitual.

Apesar de não conseguir quantificar a quebra na sua própria produção, Maria Veríssimo considera que as condições meteorológicas não deixam boas perspetivas para o resto da campanha.

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Alterações climáticas obrigam a modernizar o setor

As dificuldades sentidas pelos produtores são também confirmadas por Hugo Martins, engenheiro agrónomo, que considera que as alterações climáticas estão a ter um impacto cada vez maior na produção de castanha. “O castanheiro está a sofrer bastante porque ele não está a saber acompanhar, e os produtores não estão a conseguir acompanhar essa tendência de aumento de temperatura, diminuição da precipitação”, explicou.

Para o especialista, é necessário aumentar a capacidade de retenção de água no solo e melhorar o acompanhamento das plantas, nomeadamente através de uma análise mais rigorosa das pragas e doenças.

Hugo Martins defende ainda uma modernização do setor e do conhecimento dos produtores, alertando que não é possível continuar a encarar a cultura apenas com base nos métodos tradicionais. “É uma cultura ainda muito afetiva, ainda muito geracional, muito rústica. E a verdade é que isso já não acontece”, afirmou, defendendo uma maior ligação entre produtores, universidades, instituições e investigação.

O engenheiro agrónomo considera que a falta de investigação e de modernização acaba por alimentar um ciclo difícil de quebrar. “Há pouca investigação e em pouca investigação também há pouca modernização”.

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Festa quer valorizar produtores e produtos da região

Apesar das dificuldades na campanha da castanha, o balanço da Festa da Montanha é considerado positivo pela Câmara Municipal de Alfândega da Fé.

Eduardo Tavares, presidente da autarquia, destacou a forte afluência de visitantes desde sexta-feira e defendeu a continuidade do evento, que pretende valorizar os produtos e as tradições da região. “Esta Festa da Montanha veio para ficar”, afirmou, considerando que a iniciativa é uma celebração dos produtos do outono e inverno e, simultaneamente, uma homenagem aos agricultores e produtores de castanha.

A castanha assume, assim, o papel de “rainha” da festa, num território onde a atividade tem um peso económico e cultural importante.

O presidente da Câmara sublinhou ainda a importância do Seminário da Castanha, que este ano chegou à 12.ª edição. Trata-se, segundo Eduardo Tavares, do seminário com caráter regular mais antigo do concelho.

O objetivo passa por levar conhecimento aos produtores e discutir os principais problemas que afetam a cultura, desde as alterações climáticas às doenças e pragas.

“Só desta forma, com trazermos mais informação, mais conhecimento, fazer um trabalho coletivo, é que podemos efetivamente melhorar”, defendeu.

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