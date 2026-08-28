Feira da Maçã, Vinho e Azeite regressa entre hoje e domingo

Carrazeda de Ansiães volta a transformar os principais produtos da terra numa montra do concelho.

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A Feira da Maçã, Vinho e Azeite começa hoje e junta produtores, negócios e animação num certame que o presidente da Câmara, João Gonçalves, considera o maior do município. “Sem dúvida, é o nosso principal evento. É um evento que começou por ser, como a própria denominação leva a entender, muito virado para a promoção dos excelentes produtos agrícolas que em Carrazeda são produzidos, mas, hoje em dia, além de divulgar e promover esses produtos, tem o objetivo de divulgar e promover todas as potencialidades do concelho, que são muitas, e tem-se revelado, nos últimos anos, um evento com algum impacto regional”, explicou o presidente.

Num concelho fortemente dependente da agricultura, a autarquia assume a promoção dos produtos locais como uma das prioridades. A uva, que serve para produzir “excelentes vinhos”, a maçã, que é “das melhores do mundo”, e o azeite, “muito apreciado”, ganham destaque.

E o impacto da feira vai além da divulgação. João Gonçalves destaca também o movimento económico gerado no concelho durante estes dias, que é, “seguramente”, de “mais de 20 milhões de euros”, no que toca, pelo menos, à compra do produto diretamente ao produtor.

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A edição deste ano cruza economia, cultura e música, com Dillaz, Mariza e Os Vizinhos entre os principais nomes do cartaz.