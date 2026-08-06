Federação Portuguesa de Futebol testou em Bragança um novo modelo de formação de treinadores de futsal

A Federação Portuguesa de Futebol realizou, em Bragança, uma ação de teste do novo modelo de formação para o Curso UEFA C de Treinadores de Futsal, em parceria com a FPF Academy, o Instituto Português do Desporto e Juventude e a UEFA.

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O objetivo foi validar o novo programa de formação, que faz parte da atualização da Convenção de Treinadores da UEFA. O futsal passa a ter três níveis de certificação: UEFA C, UEFA B e UEFA A.

“A convenção da UEFA na formação de treinadores no futsal foi alterada para melhor. Agora o futsal tem UEFA C, UEFA B, UEFA A, igual ao futebol. Só não tem UEFA Pro. E para iniciar este processo de certificação em cada federação, em cada país, a UEFA nomeou mentores, por isso é que está cá o Inácio Lopes, que é o mentor de Portugal para nos ajudar a organizar o primeiro UEFA C e futuramente o primeiro UEFA A, que o UEFA B já tínhamos”, explicou o selecionador nacional, Jorge Braz.

As sessões foram orientadas por Jorge Braz, e pelo coordenador nacional de futsal, Bruno Travassos. A ação contou também com a presença de Venancio López, especialista da UEFA, que acompanhou a implementação do novo modelo e lecionou um dos módulos do curso.

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Segundo Jorge Braz, Bragança foi escolhida para acolher este projeto-piloto devido à colaboração da Associação de Futebol de Bragança, que apoiou toda a organização.

“Que melhor sítio de sairmos dos grandes centros e virmos para Bragança. E o UEFA C piloto da UEFA para nos certificar à Federação Portuguesa de Futebol todos os futuros cursos UEFA C, com a presença do Venâncio como perito da UEFA, decidiu-se vir para a Associação de Futebol Bragança. Claro, super recetiva e ajudou em tudo e na logística e até ajudou a acelerar este processo para que fosse possível. E nós também, temos um prazer enorme vir para Bragança e estar a organizar este curso de UEFA C piloto, porque é o primeiro, porque a partir deste, depois de estar certificado, validado pela UEFA, todos os cursos grau 1 em Portugal passam a ser UEFA C”, explicou.

A iniciativa reuniu cerca de 20 candidatos a treinadores de futsal. Após a validação da UEFA e do IPDJ, o novo modelo dos Cursos UEFA C de Futsal será implementado em todo o país a partir de setembro de 2026.