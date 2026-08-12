FC Vinhais estreia-se em casa no regresso ao Campeonato de Portugal

O FC Vinhais vai estrear-se em casa diante do Maria da Fonte. Passados 21 anos, os transmontanos estão de volta ao Campeonato de Portugal.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O treinador, Marco Mobil, admite que o plantel ainda não está fechado e poderá receber mais reforços. A intenção passa por contratar, pelo menos, um jogador “por posição, por setor defensivo, médio e ataque. Esperemos que cheguem, vamos ver”, disse.

Para o Campeonato de Portugal, Marco Móbil prometeu ainda um Vinhais competitivo e ambicioso.

“O Vinhais quer ser aquilo que sempre foi, uma equipa competitiva, encarar os jogos com o intuito de os ganhar, e é isso que nós vamos tentar fazer, trabalhar para isso. Sabemos que é difícil, sabemos bem da nossa realidade, mas vamos trabalhar para isso”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O jogo está marcado para domingo. Acontece às 17h.