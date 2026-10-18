FC Mirandela goleia Carção e GDB 'b' vence em casa na segunda jornada da Taça Distrital

O SC Mirandela goleou o CDC Carção por 6-0, na segunda jornada da fase de grupos da Taça Distrital de Futebol da Associação de Futebol de Bragança (AFB), reforçando a liderança do Grupo A, com seis pontos em dois jogos.

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Na mesma série, o Minas de Argozelo recebeu e venceu o ADC Rebordelo por 1-0, somando os primeiros três pontos na competição.

No Grupo B, o GD Bragança 'b' venceu o Carrazeda de Ansiães por 3-2, num encontro equilibrado. Com este resultado, a formação brigantina entrou na luta pelos primeiros lugares, somando três pontos, os mesmos da Universidade Politécnica de Bragança (UPB), que ainda só disputou um jogo.

Na classificação do Grupo A, o SC Mirandela lidera, com seis pontos, seguido do Torre de Moncorvo e do Minas de Argozelo, ambos com três pontos e menos um jogo. O ADC Rebordelo e o CDC Carção continuam sem pontuar.

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No Grupo B, a UPB e o GD Bragança 'b' partilham a liderança, com três pontos, enquanto o Carrazeda de Ansiães e o Macedo de Cavaleiros ainda não pontuaram.

A terceira jornada está marcada para 25 de outubro. No Grupo A, o Torre de Moncorvo recebe o SC Mirandela e o CDC Carção defronta o Minas de Argozelo. No Grupo B, a UPB mede forças com o GD Bragança 'b'.