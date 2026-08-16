Assine já!

Bragança

 Sociedade

Falta de limpeza de terreno deixa morador de Bragança em sobressalto

César Nogueira, residente na Rua Santuário de São Jorge, em Bragança, está alarmado com o estado de abandono de um terreno junto àquele em que vive. Diz temer que um incêndio no terreno possa atingir a sua habitação. O espaço, segundo disse, tem pneus acumulados há vários anos e vegetação por limpar. Após uma recente queixa, a Câmara Municipal garante que fiscais já estiveram no local e exigiram limpeza urgente ao proprietário

Foto de Perfil de Carina Alves

Carina Alves

Carina Alves
Adicione como fonte preferencial no Google Adicione como fonte preferencial no Google

16 ago. 2026, 08:30

Um terreno situado junto a várias habitações na Rua Santuário de São Jorge, em Bragança, está a preocupar um morador devido à acumulação de pneus, vegetação e outros materiais. César Nogueira, que vive numa casa no terreno ao lado, decidiu tornar pública a situação por recear que, em caso de incêndio, as chamas possam rapidamente atingir a sua habitação. “Está cheio de pneus, ervas, silvas, tudo por cortar, tudo abandonado. É um caos autêntico”, descreveu o morador.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Publicidade — CM Torre de Moncorvo

Segundo César Nogueira, a situação não é recente. O terreno encontra-se, alegadamente, sem uma limpeza adequada há vários anos e os pneus estão no local “há pelo menos três anos”.

Perante a situação, o morador garantiu que já foram feitas várias tentativas para alertar as entidades competentes para o problema. Segundo disse, há cerca de dois anos, quando se encontrava temporariamente em França, foi a mulher quem apresentou a situação às autoridades. “A minha mulher foi à GNR, que a mandou à PSP e a PSP mandou-a à câmara”, esclareceu.

Após o altera, segundo disse ainda, responsáveis da câmara estiveram no local, mas a situação acabou por se manter.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Publicidade — Regiads

“Estou ali num perigo”

A principal preocupação do morador é o risco de incêndio. A proximidade entre o terreno e a sua habitação é, segundo explica, um dos fatores que mais o inquieta. “Da maneira que anda tudo a arder, se há um pequeno incêndio ali a minha casa vai pelo ar”, afirmou.

Segundo César Nogueira, a rua terá cerca de “15 a 16 habitantes”, aumentando, na sua opinião, a preocupação relativamente às condições de segurança do espaço.

Tentativas de contactar os responsáveis

César Nogueira afirmou que também tentou resolver a situação diretamente com os responsáveis pelo terreno. “Falei com o dono do terreno, já falei com ele várias vezes”, contou, assinalando ainda que lhe foi dito que o espaço estava alugado. Assim, César Nogueira terá tentado falar com as pessoas que, segundo diz, utilizavam o terreno, mas “ninguém se interessou por nada, nem o responsável pelo terreno, nem quem o tinha arrendado”.

Câmara garante intervenção

Entretanto, a presidente da Câmara Municipal de Bragança, Isabel Ferreira, esclareceu que a situação já foi alvo de intervenção por parte dos serviços municipais.

Segundo a autarca, os fiscais da câmara já estiveram no local e exigiram ao proprietário do terreno uma limpeza urgente.

A intervenção municipal surge precisamente perante as condições denunciadas e o risco associado à existência de vegetação e materiais acumulados junto às habitações.