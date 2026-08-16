Falta de limpeza de terreno deixa morador de Bragança em sobressalto

Um terreno situado junto a várias habitações na Rua Santuário de São Jorge, em Bragança, está a preocupar um morador devido à acumulação de pneus, vegetação e outros materiais. César Nogueira, que vive numa casa no terreno ao lado, decidiu tornar pública a situação por recear que, em caso de incêndio, as chamas possam rapidamente atingir a sua habitação. “Está cheio de pneus, ervas, silvas, tudo por cortar, tudo abandonado. É um caos autêntico”, descreveu o morador.

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Segundo César Nogueira, a situação não é recente. O terreno encontra-se, alegadamente, sem uma limpeza adequada há vários anos e os pneus estão no local “há pelo menos três anos”.

Perante a situação, o morador garantiu que já foram feitas várias tentativas para alertar as entidades competentes para o problema. Segundo disse, há cerca de dois anos, quando se encontrava temporariamente em França, foi a mulher quem apresentou a situação às autoridades. “A minha mulher foi à GNR, que a mandou à PSP e a PSP mandou-a à câmara”, esclareceu.

Após o altera, segundo disse ainda, responsáveis da câmara estiveram no local, mas a situação acabou por se manter.

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“Estou ali num perigo”

A principal preocupação do morador é o risco de incêndio. A proximidade entre o terreno e a sua habitação é, segundo explica, um dos fatores que mais o inquieta. “Da maneira que anda tudo a arder, se há um pequeno incêndio ali a minha casa vai pelo ar”, afirmou.

Segundo César Nogueira, a rua terá cerca de “15 a 16 habitantes”, aumentando, na sua opinião, a preocupação relativamente às condições de segurança do espaço.

Tentativas de contactar os responsáveis

César Nogueira afirmou que também tentou resolver a situação diretamente com os responsáveis pelo terreno. “Falei com o dono do terreno, já falei com ele várias vezes”, contou, assinalando ainda que lhe foi dito que o espaço estava alugado. Assim, César Nogueira terá tentado falar com as pessoas que, segundo diz, utilizavam o terreno, mas “ninguém se interessou por nada, nem o responsável pelo terreno, nem quem o tinha arrendado”.

Câmara garante intervenção

Entretanto, a presidente da Câmara Municipal de Bragança, Isabel Ferreira, esclareceu que a situação já foi alvo de intervenção por parte dos serviços municipais.

Segundo a autarca, os fiscais da câmara já estiveram no local e exigiram ao proprietário do terreno uma limpeza urgente.

A intervenção municipal surge precisamente perante as condições denunciadas e o risco associado à existência de vegetação e materiais acumulados junto às habitações.