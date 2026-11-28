A Biblioteca Municipal de Torre de Moncorvo foi palco, até esta segunda-feira, da exposição de pintura “Máscaras da Alma entre o Sagrado e o Profano”, de Gady de seu verdadeiro nome Rui santos.

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Estiveram em exposição um total de 15 obras que foram “entregues ao olhar, à sensibilidade e à interpretação de cada visitante”, disse o artista.

“Entre a luz e a sombra, a fé e o instinto, o sofrimento e a transformação, cada obra procura revelar um pouco da complexidade da condição humana”, frisou.

A mostra foi inaugurada dia 13 de novembro tendo estado em exposição mais de um mês no átrito da Biblioteca Municipal de Torre de Moncorvo.

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Gady, nasceu Rui Santos, é um artista plástico português que encontra inspiração na memória coletiva,nas tradições populares, na paisagem e na condição humana.

Apresentou trabalhos em Portugal, Espanha e França, dedicando-se à pintura, ilustração, aguarela, muralismo e técnicas mistas. Ilustrou livros, produziu documentários e colaborou com museus, escolas e instituições culturais.

Depois de ensinar pintura em Mação, enraizou-se em Trás-os-Montes, orientando atualmente o Atelier de Artes de Mogadouro, e colabora com a Universidade Sénior local.