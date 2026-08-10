Já estão em fase de conclusão os dois incêndios que começaram sábado em Carrazeda de Ansiães.

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O de Linhares, que começou cerca das 14h de sábado, entrou em resolução na madrugada de domingo. Já o outro, em Parambos, que começou às 20h de sábado, entrou em resolução na manhã de domingo, à tarde voltava a estar ativo, com duas frentes, que lavraram mato com muita intensidade. Duas horas depois, às 17h30 entrou em resolução novamente.

Os dois incêndios chegaram a contar com mais de 300 operacionais, apoiados por 80 meios terrestres e oito meios aéreos.