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Carrazeda de Ansiães

 Ambiente

Estão em fase de conclusão os dois incêndios que começaram sábado

Incêndios de Linhares e de Parambos chegaram a ser combatidos por mais de 300 operacionais

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Carina Alves

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10 ago. 2026, 07:31

Já estão em fase de conclusão os dois incêndios que começaram sábado em Carrazeda de Ansiães.

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O de Linhares, que começou cerca das 14h de sábado, entrou em resolução na madrugada de domingo. Já o outro, em Parambos, que começou às 20h de sábado, entrou em resolução na manhã de domingo, à tarde voltava a estar ativo, com duas frentes, que lavraram mato com muita intensidade. Duas horas depois, às 17h30 entrou em resolução novamente.

Os dois incêndios chegaram a contar com mais de 300 operacionais, apoiados por 80 meios terrestres e oito meios aéreos.