A Cooperativa de Produtores de Cordeiro Bragançano foi criada da necessidade de valorizar o produto que dá nome à cooperativa. Jorge Laranjinha, diretor da Associação de Criadores de Gado de Bragança (ACOB) e fundador desta nova cooperativa, revelou que este trabalho já foi delineado há algum tempo. “Aquilo que que nós fizemos depois desta direção tomar posse em 2020 foi começar a trabalhar para constituir esta cooperativa”, disse, avançando que “optou-se também por partir para a comercialização de sementes, de adubos, rações para animais e de tudo o que é ferragens que os nossos agricultores utilizam para fazer a lavoura”.

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Neste momento já está a ser comercializadas as rações para animais. “Estamos já em negociações com restaurantes locais para a comercialização do cordeiro. Portanto, já há alguns contactos feitos, temos que fazer ainda mais para depois definir as regras da comercialização”, contou.

Valorizar o cordeiro

O foco principal da cooperativa ter nascido foi para valorizar o cordeiro. “Porque o cordeiro bragançano é um produto de excelência. Nós tivemos em tempos a comercialização a funcionar a um bom ritmo. Por razões que desconheço essa comercialização parou. Portanto, e a valorização do cordeiro deixou de ser um parâmetro importante, mas para nós passou a ser importante outra vez. Estamos a recuperar isso”, revelou.

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No entanto, há registo de quebras no setor. “No ano passado, tínhamos se calhar 50% mais de cordeiros do que temos agora. Mas há produção”, garantiu. A expetativa da oferta aumentar porque, segundo o responsável, o mercado consome.

A carne do Cordeiro Bragançano deve as suas características às condições da terra fria transmontana

A carne do Cordeiro Bragançano deve as suas características às condições da terra fria transmontana

“O nosso cordeiro é apreciado, portanto tem saída, mas depois está concentrada em algumas épocas, Natal e a Páscoa”, disse, reforçando que neste aspeto a cooperativa também tem depois aqui um “papel importante” nas outras épocas do ano em que o cordeiro não tem tanta tanta saída ou valorização. “Temos que criar aqui um processo de comercialização que seja uma garantia para o criador. Ele vende à cooperativa, tem aquele preço e a cooperativa encarrega-se da venda.”

Loja do Pastor quer evitar o desperdício

A Loja do Pastor, que ficará localizada no Mercado Municipal e cuja inauguração deverá ocorrer brevemente, é outra das apostas da cooperativa.

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“É um projeto que visa aproveitar os produtos, hortícolas e frutícolas dos nossos criadores, que alguns deles acabam por ser desperdiçados e não tiram dali qualquer rendimento. São produtos muitos deles já produzidos no modo de produção biológica, produção integrada, e visa dar aproveitamento máximo à produção dos criadores, dos nossos associados”, explicou Jorge Laranjinha.

Os produtos vêm diretamente da exploração para a loja. Não há intermediários nem câmaras frigoríficas pelo meio. Vêm da terra para a mesa. A ideia também é evitar algum desperdício.

“É evitar desperdício da produção dos agricultores. Eu vejo muito desperdício sempre que dou volta pelos campos. É pena não aproveitar essa produção que eles têm a mais. Isso valoriza a exploração, obtém mais algum rendimento e nós também oferecemos depois ao cliente um produto fresco, um produto natural que não tem ali grandes bioquímicos nem fitofármacos associados”, apontou.

Outra das preocupações passa por garantir preços acessíveis aos produtores. “Os nossos criadores associados da cooperativa têm a oportunidade de ter rações de qualidade a preços mais acessíveis. E isso também é um benefício. Se tivermos em conta a situação que vivemos hoje em termos de custos de produção, com os combustíveis sempre o preço a subir, bem como os fertilizantes, eles a dada altura ficam estrangulados e se não têm margem de benefício na produção”, partilhou.

O responsável admite que a realidade no setor não têm sido fácil e que há vontade de desistir. “Ouço todos os dias queixas e comentários deles, que muitos deles chegam a dizer, têm de lavrar determinado terreno, mas que não o fazem porque cada vez que ligam o trator já estão a gastar dinheiro e não vou conseguir tirar rendimento em relação aos gastos”, contou.

Jorge Laranjinha apela a que o Governo olhe para a agricultura com “olhos de ver”.