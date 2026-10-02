“Espero bem que dia 8 possamos estourar alguns foguetes”

O presidente da Câmara Municipal de Vimioso, António Santos, acredita que o concurso público para a construção da nova ligação entre a sede de concelho e Carção “vai resultar num bom fim”.

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O autarca reuniu, em Lisboa, no dia 29 de setembro, com o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, para obter informações sobre o concurso público, sendo que o prazo para a apresentação de propostas termina quarta-feira, 8 de outubro.

Segundo explicou, a reunião serviu para esclarecer o ponto de situação de um processo, que considera fundamental para o “desenvolvimento” do concelho. “Quem espera desespera. Embora também se diga que quem espera sempre alcança”, afirmou António Santos, acrescentando que saiu da reunião com “expectativas positivas”.

De acordo com o autarca, Miguel Pinto Luz está “esperançado” quanto à apresentação de propostas no concurso. E refira-se ainda que, conforme António Santos, até ao momento, não foram apresentados pedidos de prorrogação do prazo para esclarecimentos por parte das empresas interessadas. “Estamos todos esperançosos que o concurso acabe e que haja concorrentes com propostas meritórias, com propostas razoáveis, por forma a que a obra seja adjudicada”, afirmou.

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O concurso público para a empreitada “EN218 – Ponte sobre o rio Maçãs e acessos” tem um orçamento de 45 milhões de euros. Caso sejam apresentadas propostas, o processo terá ainda de passar pelas fases seguintes, nomeadamente audiência prévia, eventuais reclamações, adjudicação e consignação da obra.

Para António Santos, a construção da nova ligação poderá representar uma mudança significativa para o concelho. O presidente considera que Vimioso tem tido falta de investimentos que possam ser classificados como estruturantes, sobretudo pelo impacto que podem ter na criação de emprego, na atração de empresas e na coesão territorial. “Obras estruturantes, na minha opinião, são aquelas que criam dinamização empresarial, riqueza, criam emprego, criam aproximação, coesão territorial e social”, explicou, assumindo que a nova ligação poderá cumprir precisamente esse papel, ao reduzir a distância e melhorar as condições de circulação entre o concelho e a A4.

Segundo o presidente da câmara, a melhoria das acessibilidades poderá também contribuir para ultrapassar um dos obstáculos identificados pelos empresários locais. “Os empresários que, neste momento, veem a ligação como sendo um obstáculo ao investimento, reduzindo a distância e melhorando a segurança, podem ver nisto razões fortes para poderem cá investir”, sustentou.

O projeto prevê a construção de uma nova ponte e viaduto sobre o rio Maçãs, bem como uma variante na margem de Carção. A intervenção deverá reduzir a ligação entre Vimioso e Carção dos atuais 11,7 quilómetros para cerca de seis quilómetros.

A nova ponte deverá ter aproximadamente 850 metros de extensão, estando previsto um pilar com cerca de 120 metros de altura. “Espero bem que no dia 8 possamos estourar alguns foguetes”, terminou António Santos.