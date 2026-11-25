A violência contra as mulheres continua a assumir diferentes formas e a deixar marcas profundas em milhares de vítimas.

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Dentro de casa, longe dos olhares de terceiros, a violência doméstica continua a ser uma das expressões mais preocupantes desta realidade. Segundo a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, foram registadas em Portugal 23.634 ocorrências de violência doméstica e 16 mulheres foram assassinadas neste contexto, só nos primeiros nove meses de 2026,

A 25 de novembro assinala-se o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Uma data que pretende alertar para um problema que não fica apenas pelas agressões físicas e que pode começar no controlo, na ameaça e na violência psicológica.

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Números que se mantêm “similares” retiradas que se “agravam”

Por Bragança, os números “mantiveram-se, mais ou menos, parecidos entre 2025 e 2026” na Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança (ASMAB), adiantou a psicóloga Maria Luís Martins.

“Entre janeiro e outubro, deste ano, atendemos 380 vítimas de violência doméstica e no ano passado 441. Portanto, os números são similares. No entanto, o que temos encontrado são situações mais complexas, com processos muito morosos e que têm muitas dificuldades acrescidas, como é, por exemplo, a questão também imigração”, explicou acrescentando que “muitas vítimas de violência doméstica” atendidas são imigrantes “que vêm em situação irregular e que permanecem em situação irregular. O que dificulta também a sua autonomia, especialmente porque só podem ter título de residência se houver contrato de trabalho, mas para ter contrato de trabalho é preciso o título de residência, então andamos aqui num círculo vicioso que é muito difícil de contrariar”, vincou.

O agravamento dos números tem sido especialmente notado nas retiradas para casas de acolhimento de vitimas. De 2025 para 2026 o número quase duplicou, tendo passado de 15 retiradas, até outubro de 202, para 26 no mesmo período homologo.

“Isso demonstra aqui a gravidade da situação e o desespero das pessoas que não conseguem encontrar outras alternativas de autonomização, de apoio, de ajuda, a não ser ir para uma instituição que as acolha. Isto também reflete não só a gravidade da situação vivida dentro de casa, mas a que se vive fora de casa, relativamente à questão económica e toda a dificuldade que tem sido encontrar meios de subsistência”, disse.

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Dificuldades económicas, um sufoco para as vítimas

Pode ser, por vezes, difícil entender o que leva as pessoas a ficar em ou voltar para relações abusivas, violentas ou que anulam as companheiras ou companheiros.

Muitas vezes essa decisão está relacionada com dificuldades económicas e/ou vulnerabilidade das vítimas.

Maria Luís Martins explica que, nos últimos seis meses, os aumentos dos preços dos bens essenciais, têm dificultado a autonomização e independência das vítimas. As rendas altas, as dificuldades em encontrar trabalhos com horários adequados, ou simplesmente trabalhos que permitam a estas pessoas alguma independência dificultam o processo de desapego ao agressor e à relação. E esta situação agrava-se se a vítima for mãe solteira.

“Existe uma grande dificuldade em encontrar locais de trabalho com horários ajustados às suas necessidades, especialmente quando estamos a falar de pessoas que são mãe. Os trabalhos que existem costumam ser por horários de turnos ou na restauração, o que para uma mãe solteira, se torna mais difícil em encontrar aqui capacidade para dar resposta a tudo aquilo que precisa de bem-estar e conforto aos seus filhos. Depois os ordenados muito precários para preços cada vez mais altos, o que dificulta a vida de todos, mas especialmente de pessoas em situação de vulnerabilidade, como são pessoas vítimas de violência doméstica”, disse.

Face às dificuldades as vítimas optam por regressar à relação “por existir uma maior estabilidade quando entram dois ordenados e há a possibilidade de pagar mais facilmente um quarto ou uma casa”. Noutros casos a solução passa por “rapidamente querer entrar numa nova relação que nem sempre é ponderada” o que cria “reincidentes”.

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A violência vivida de diversas formas

Ainda que a violência física seja a que mais se destaca dentro da violência doméstica, Maria Luís Martins aponta que existem diversas formas de violência contra a mulher. O impacto maior recai na saúde mental, é nela que a marca persiste.

“ A marca da agressão física passa, a marca psicológica de uma pessoa ter sido agredida dificilmente passará com tanta facilidade. Todas as agressões que passam por aqui, toda a violência dentro da violência doméstica vêm garantidamente com uma camada de agressão psicológica muito forte”, frisou.

Para a psicóloga as formas do agressor exercer algum tipo de pressão ou agressão são, cada vez mais, “minuciosas”.

“Vemos isso através até das redes sociais, por exemplo, a quantidade de situações que são dolorosas e que qualquer um de nós pode ser vítima e o impacto que isso tem no nosso bem-estar. Na violência doméstica isso acontece através de tratamentos de silêncio, de insultos, ameaças, gritos, imposição da força, ou às vezes até só mostrar a força através do corpo ou com o olhar, ou ignorar. Há muitas maneiras subtis de fazermos sentir outra pessoa subjugada ou pequenina. E é nessas minuciosidades que é muito difícil provar o que é que acontece”, explicou.

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Precisam-se mais leis que protejam

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Os números adiantados pelas autoridades, associações e outras e entidades com acesso aos mesmos não refletem a realidade de toda a violência que existe realmente. Ainda muito por vergonha e por medo, há ainda um espaço cinza que impede estas mulheres de dar o passo quer seja para pedir ajuda, quer seja para fazer queixa contra o agressor.

“Recebemos queixas independentemente de existirem ou não denúncias nas forças de segurança ou no Ministério Público. Portanto, nem todas as queixas das forças de segurança e do Ministério Público chegam até nós, nem as pessoas que chegam até nós fazem, necessariamente, uma queixa”, explicou Maria Luís Martins, acrescentando que o papel da ASMAB é prestar apoio e orientação e “tentar encontrar respostas possíveis para uma realidade desejada”, ainda que nem sempre consigam “o ideal” o apoio é sempre prestado.

A psicóloga esclarece ainda que, os mais recentes casos tornados públicos como o da francesa Gisèle Pélicot ou o da Britânica Joane Young, ambas drogadas e violadas por vários homens, têm dado alguma confiança a quem se encontra em situações de violência para falar sem vergonha.

Mas a lei está longe de proteger e dar confiança às vítimas. A psicóloga da ASMAB acredita que existe ainda uma impunidade concedida ao agressor que se traduz pelo facto da agredida, muitas vezes com os filhos, ter de sair de casa.

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“Ainda estamos aqui com com um longo caminho a percorrer. Mesmo a própria lei portuguesa implica que seja a pessoa que se queixa a provar o que aconteceu. Isto é, para situações de violência doméstica, que a maior parte das vezes acontece dentro de quatro paredes, com pouca prova, especialmente se não houver agressão física, é efetivamente muito complicado provar”, disse acrescentando que, apesar desta dificuldade já começa a existir “maior abertura por parte dos tribunais em perceber este contexto e o impacto emocional e psicológico que advém destas situações”. No entanto, para “penas concretas, para questões em que de facto as pessoas sintam que isto é algo que tem de ser evitado e que não pode voltar a acontecer, é preciso outro caminho”, frisou.

No caso das mulheres imigrantes que sofrem violências e abusos por parte dos companheiros, a psicóloga afirma que uma maior e mais breve resposta da AIMA e das restantes entidades legais pode ajudar.

“As pessoas que temos acompanhado estão, maioritariamente, em situação irregular devido a uma situação de violência doméstica. Estamos a falar de situações em que o agressor, por uma questão de poder e de controlo, retém os documentos pessoais ou rasga as cartas de notificação da AIMA para a pessoa poder regularizar a sua situação. E nada disto é considerado, nem a nada disto é dada uma resposta em tempo útil para que se possa conseguir contornar e resolver a questão”, esclareceu.

O papel da ASMAB

Para todas estas situações o apoio à vítima é essencial e é ai que entra a ASMAB, em Bragança. A associação compromete-se a receber, acolher e dar um espaço e oportunidades à vítima para falar sobre o que está a viver, “sem julgamento e acreditando nelas”.

Maria Luís Martins esclarece que todas as pessoas que trabalham na associação e recebem estas pessoas partem do pressuposto que “tudo aquilo que contam é verdade” e a partir daí trabalham, orientando e guiando a pessoa para que esta obtenha a respostas mais adequada possível.

“ Para a sociedade, o nosso o nosso trabalho passa a ser por divulgarmos a nossa resposta, por dizermos onde é que estamos, que existimos, que alguém está disponível para ouvir, ponderar e ajudar. E também para levar esta luta para a frente com soluções, novos caminhos, sempre em prol de uma sociedade mais mais justa e com maior com maior apoio”, vincou.

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Um dia assinalado para sensibilizar e alertar

No dia 25 de Novembro assinala-se, anualmente, o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres.

Esta data foi instituída em 1999, pela Assembleia Geral das Nações Unidas através da Resolução 54/134, para alertar e sensibilizar para todas as formas de violência, seja física, verbal, psicológica, sexual ou econômica, contra as mulheres ou raparigas exercida parte de um parceiro íntimo ou de outra pessoa.

Segundo a Organização das Nações Unidas, a violência contra as mulheres e raparigas continua a ser a violação dos direitos humanos mais generalizada em todo o mundo.

Noticiar, falar e assinalar este dia permite “dar luz à problemática que ainda existe e que se tem vindo a agravar com com novas políticas politizadas, visões também mais extremistas e que devido à crise económica que passamos todos tem vindo a estar cada vez mais presente no dia a dia”, concluiu Maria Luís Martins.

A violência doméstica é crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva. Se precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma situação de violência doméstica, pode contactar a APAV através do número 116 006 ou pelo e-mail lav@apav.pt .

Pode também recorrer à Linha de Apoio à Vítima de Violência Doméstica da CIG, através do número 800 202 148, gratuito, anónimo e confidencial, disponível 24 horas por dia, todos os dias. Existe ainda a possibilidade de enviar uma SMS gratuita e confidencial para o 3060 ou contactar a CIG através do e-mail violencia@cig.gov.pt .