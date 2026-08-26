Entidades discutiram resposta aos incêndios no Montesinho

O Município de Vinhais pediu a realização de uma reunião extraordinária da Comissão de Cogestão do Parque Natural de Montesinho para analisar os incêndios que atingiram o concelho e discutir medidas de prevenção e combate mais eficazes.

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O encontro decorreu a 19 de agosto, em Moimenta da Raia, e reuniu representantes dos municípios de Vinhais e Bragança, juntas de freguesia, comissões de baldios das zonas afetadas, Guarda Nacional Republicana (GNR), Instituto Politécnico de Bragança (IPB), CCDR-N e Turismo Porto e Norte.

Durante a reunião foram analisadas as consequências dos incêndios e as principais preocupações das populações das áreas atingidas. Entre as prioridades identificadas estão a avaliação dos danos, a recuperação das áreas ardidas, a proteção dos recursos naturais e dos habitats, a prevenção da erosão dos solos e a salvaguarda da biodiversidade.

Foi igualmente destacada a necessidade de acautelar os impactos dos incêndios nas atividades económicas e no quotidiano das populações locais.

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Vinhais aponta dificuldades no combate

O presidente da Câmara Municipal de Vinhais, Luís Fernandes, apontou as dificuldades sentidas durante o combate aos incêndios, nomeadamente devido “à falta de acessos e às limitações existentes em algumas zonas do território”.

O autarca defendeu a necessidade de “encontrar um equilíbrio entre a proteção dos valores ambientais do Parque Natural de Montesinho” e também a “garantia de condições de segurança para as populações e para os operacionais envolvidos no combate aos incêndios”.

Luís Fernandes considera que a experiência dos últimos incêndios deve servir para “repensar algumas das regras e condicionantes existentes no território”, procurando soluções que permitam melhorar a prevenção e a capacidade de resposta.

A posição passa, segundo o município, por conciliar a proteção ambiental com uma gestão mais ativa da paisagem e uma maior capacidade de combate aos incêndios, colocando a segurança das populações como prioridade.

Comissão quer maior articulação entre entidades

A presidente da Câmara Municipal de Bragança e da Comissão de Cogestão do Parque Natural de Montesinho, Isabel Ferreira, salientou a importância de “ouvir diretamente as populações e as entidades que conhecem o território, considerando esse conhecimento essencial para definir respostas adequadas às diferentes áreas afetadas”.

Os representantes de Vinhais defenderam, por sua vez, “um acompanhamento próximo da situação nas freguesias atingidas e uma recuperação articulada do território”, tendo em conta as características ambientais, económicas e sociais de cada zona.

A reunião de Moimenta da Raia terminou com o compromisso de reforçar a cooperação entre os municípios, freguesias, entidades gestoras dos baldios, forças de segurança, instituições de ensino e restantes parceiros do território, com o objetivo de acompanhar os impactos dos incêndios e trabalhar na recuperação das áreas afetadas.