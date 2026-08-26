Assine já!

Região

 Ambiente

Entidades discutiram resposta aos incêndios no Montesinho

Autarca de Vinhais, Luís Fernandes, apontou as dificuldades sentidas durante o combate aos incêndios, nomeadamente devido “à falta de acessos e às limitações existentes em algumas zonas do território”.

Foto de Perfil de Rita Teixeira

Rita Teixeira

Rita Teixeira
Adicione como fonte preferencial no Google Adicione como fonte preferencial no Google

26 ago. 2026, 09:00

O Município de Vinhais pediu a realização de uma reunião extraordinária da Comissão de Cogestão do Parque Natural de Montesinho para analisar os incêndios que atingiram o concelho e discutir medidas de prevenção e combate mais eficazes.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Publicidade — CM Torre de Moncorvo

O encontro decorreu a 19 de agosto, em Moimenta da Raia, e reuniu representantes dos municípios de Vinhais e Bragança, juntas de freguesia, comissões de baldios das zonas afetadas, Guarda Nacional Republicana (GNR), Instituto Politécnico de Bragança (IPB), CCDR-N e Turismo Porto e Norte.

Durante a reunião foram analisadas as consequências dos incêndios e as principais preocupações das populações das áreas atingidas. Entre as prioridades identificadas estão a avaliação dos danos, a recuperação das áreas ardidas, a proteção dos recursos naturais e dos habitats, a prevenção da erosão dos solos e a salvaguarda da biodiversidade.

Foi igualmente destacada a necessidade de acautelar os impactos dos incêndios nas atividades económicas e no quotidiano das populações locais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Publicidade — Regiads

Vinhais aponta dificuldades no combate

O presidente da Câmara Municipal de Vinhais, Luís Fernandes, apontou as dificuldades sentidas durante o combate aos incêndios, nomeadamente devido “à falta de acessos e às limitações existentes em algumas zonas do território”.

O autarca defendeu a necessidade de “encontrar um equilíbrio entre a proteção dos valores ambientais do Parque Natural de Montesinho” e também a “garantia de condições de segurança para as populações e para os operacionais envolvidos no combate aos incêndios”.

Luís Fernandes considera que a experiência dos últimos incêndios deve servir para “repensar algumas das regras e condicionantes existentes no território”, procurando soluções que permitam melhorar a prevenção e a capacidade de resposta.

A posição passa, segundo o município, por conciliar a proteção ambiental com uma gestão mais ativa da paisagem e uma maior capacidade de combate aos incêndios, colocando a segurança das populações como prioridade.

Comissão quer maior articulação entre entidades

A presidente da Câmara Municipal de Bragança e da Comissão de Cogestão do Parque Natural de Montesinho, Isabel Ferreira, salientou a importância de “ouvir diretamente as populações e as entidades que conhecem o território, considerando esse conhecimento essencial para definir respostas adequadas às diferentes áreas afetadas”.

Os representantes de Vinhais defenderam, por sua vez, “um acompanhamento próximo da situação nas freguesias atingidas e uma recuperação articulada do território”, tendo em conta as características ambientais, económicas e sociais de cada zona.

A reunião de Moimenta da Raia terminou com o compromisso de reforçar a cooperação entre os municípios, freguesias, entidades gestoras dos baldios, forças de segurança, instituições de ensino e restantes parceiros do território, com o objetivo de acompanhar os impactos dos incêndios e trabalhar na recuperação das áreas afetadas.