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Bragança

 Criminalidade

Encontrados pai e menor desaparecidos depois de desavença familiar em plena A4

Segundo a Guarda, os dois estavam bem de saúde e foram levados para o quartel para diligências posteriores da Polícia Judiciária, que está a investigar o caso.

Desavença familiar culminou em despistes, colisões rodoviárias e tentativas de atropelamento
Desavença familiar culminou em despistes, colisões rodoviárias e tentativas de atropelamento
Foto de Perfil de Carina Alves

Carina Alves

Carina Alves
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16 out. 2026, 07:51

Foram encontrados o pai e a filha menor, que ontem estavam em parte incerta, depois de o progenitor ter desaparecido com a criança de três anos, após uma altercação no Nó da Seara, em Bragança, na A4.  Segundo a Guarda, os dois estavam bem de saúde e foram levados para o quartel para diligências posteriores da Polícia Judiciária, que está a investigar o caso.

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A fuga deste homem com a criança aconteceu ontem à tarde. Alegadamente, a família materna da criança levou-a sem o consentimento do pai. O homem, que vive em Macedo de Cavaleiros, seguiu os familiares da ex-companheira, o que resultou em colisões rodoviárias, despistes e tentativas de atropelamento em plena estrada. 

Ao que conseguimos apurar, o homem e a ex-mulher, ambos de etnia cigana, viviam em Espanha. Depois, o casal terá vindo para Macedo de Cavaleiros e a relação terá terminado por causa de uma alegada traição amorosa, por parte da mulher. Assim, o pai ficou com a guarda da criança, conforme ditam os costumes desta etnia. A mulher regressou a Espanha e tentou levar a criança com a ajuda de familiares, o que motivou o aparato que ontem, cerca das 14h, aconteceu em plena estrada, em Bragança.

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