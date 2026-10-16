Encontrados pai e menor desaparecidos depois de desavença familiar em plena A4

Foram encontrados o pai e a filha menor, que ontem estavam em parte incerta, depois de o progenitor ter desaparecido com a criança de três anos, após uma altercação no Nó da Seara, em Bragança, na A4. Segundo a Guarda, os dois estavam bem de saúde e foram levados para o quartel para diligências posteriores da Polícia Judiciária, que está a investigar o caso.

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A fuga deste homem com a criança aconteceu ontem à tarde. Alegadamente, a família materna da criança levou-a sem o consentimento do pai. O homem, que vive em Macedo de Cavaleiros, seguiu os familiares da ex-companheira, o que resultou em colisões rodoviárias, despistes e tentativas de atropelamento em plena estrada.

Ao que conseguimos apurar, o homem e a ex-mulher, ambos de etnia cigana, viviam em Espanha. Depois, o casal terá vindo para Macedo de Cavaleiros e a relação terá terminado por causa de uma alegada traição amorosa, por parte da mulher. Assim, o pai ficou com a guarda da criança, conforme ditam os costumes desta etnia. A mulher regressou a Espanha e tentou levar a criança com a ajuda de familiares, o que motivou o aparato que ontem, cerca das 14h, aconteceu em plena estrada, em Bragança.