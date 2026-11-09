Emprestar os olhos para correr sem limites: projeto Sexto Sentido chega a Bragança

A perda de visão não é sinónimo de deixar de correr, caminhar ou praticar desporto.

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Para o projeto Sexto Sentido Portugal, a deficiência visual não deve ser um obstáculo à prática desportiva, mas uma realidade à qual é possível responder com inclusão, confiança e espírito de comunidade. É com esta missão que a iniciativa chega agora a Bragança, onde pretende constituir o seu 11.º núcleo nacional de marcha e corrida guiada.

Fundado por Bárbara Pereira, que perdeu a visão aos 35 anos, o projeto pretende criar uma rede de guias voluntários nacionais que acompanhem pessoas cegas ou com baixa visão na prática desportiva.

“Começámos no Porto com cerca de seis pessoas, mais ou menos. Depois com o apoio do Programa de Responsabilidade Social dos Heróis Betano, conseguimos expandir o projeto e chegar a várias zonas do país”, disse.

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Projeto conta já com 400 voluntários Nacionais

A fundadora explicou que o objetivo da cooperativa é de criar uma rede de guias voluntários capacitados que permitam a pessoas cegas e com baixa visão correr e caminhar em segurança. Bárbara pereira partilhou que quando ficou cega percebeu que, na maioria das vezes, os entraves são colocados pelas outras pessoas do que pelas próprias pessoas com alguma deficiência. Uma luta que pretende desmistificar com esta iniciativa.

Para isso, o ‘Sexto Sentido’ tem percorrido o país para sensibilizar e apelar aos atletas, ginásios e clubes que se associem ao projeto.

“Neste momento o Sexto Sentido tem cerca de 600 pessoas em território nacional, 200 pessoas com deficiência visual e 400 guias voluntários. Tentámos realmente mostrar que a deficiência visual é uma característica da pessoa e que não define ninguém. Então esta iniciativa abre a porta primeiro para esta lado desportivo, mas também para a parte social, de normalizar, de dar oportunidade a quem não conseguiria fazer um percurso a correr sozinho”, esclarecer, acrescentando que “com os guias é possível participar numa prova ou num treino sem depender de um familiar ou um amigo, não vamos ser um peso para ninguém”.

Atualmente, os agendamentos são feitos através de um grupo no WhatsApp, mas o objetivo é que treinos, caminhadas, participação em provas e sinalização de guias passe por uma aplicação que permita agilizar os encontros entre guia e pessoas cegas ou com baixa visão.

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“Emprestar os olhos” com confiança e cumplicidade

1 / 6 Créditos: Diogo Pinto

Créditos: Diogo Pinto

Teresa Dias é vice-presidente da cooperativa mas começou por ser guia voluntária. Uma experiência que lhe permite explicar, na primeira pessoa, como funciona esta relação de partilha e confiança.

“É uma relação de parceria, de cumplicidade e também de amizade. Como a nossa Bárbara diz muitas vezes, de win-win . Sentimos que temos muito a dar e muito a partilhar à pessoa, ao nosso atleta que não vê, emprestamos os nossos olhos, mas na verdade nós também recebemos muito de volta. À medida que a confiança se vai gerando, o guiar vai se naturalizado. Somos quase que o complemento um do outro”, disse explicando que qualquer pessoa pode ser voluntária, desde que exista sentido de responsabilidade.

“Ser voluntário é cumprir dentro daquilo que eu considero que é o meu tempo disponível, e que eu vou dedicar. A grande questão está em quando eu me comprometo, tenho que cumprir porque eu sei que alguém vai depender de mim”, disse, esclarecendo que a formação capacita para a ética, cuidados, direitos e deveres do guia, bem como os primeiros socorros.

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Outro ponto chave da formação é a comunicação. Teresa Dias conta que as técnicas de caminhada “são as mais simples” comparativamente com as da corrida “por ser uma prática mais libertadora e que permite maior afastamento”.

Bragança, uma cidade mais inclusiva

O projeto chegou agora à cidade brigantina mas o Ginásio Clube de Bragança já se aliou ao projeto. A presidente, Adélia Sendas, destaca a importância de abrir as portas do clube a iniciativa inclusivas como esta.

“É criar oportunidade para quem tem diminuição da acuidade visual ou que é completamente cego poder praticar caminhada ou corrida. Sendo nós, Ginásio Clube Bragança, referência na corrida por si é importante tornarmo-nos ainda mais inclusivos e abrir portas para as pessoas com deficiência visual”, afirmou.

A responsável do ginásio destacou ainda que, em assembleia, abordou este projeto com os atletas que se mostraram recetivos a integrar.

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Já o técnico de desporto Sérgio Afonso, acredita este projeto vai ser uma mais valia para as pessoas institucionalizadas, mas não só.

“Este projeto vai também ajudar a chegar àquelas pessoas que estão em casa, isoladas, por medo ou receio de não terem uma aceitação na comunidade ou até de não terem estes guias para que possam vir para o exterior e que possam sentir-se que, efetivamente, são acolhidas e que têm um conjunto vasto de modalidades que podem participar”, disse, concluindo que apesar do projeto abordar as práticas de corrida e de marcha, a mensagem que querem que fique é que “o desporto é verdadeiramente inclusivo” e que o Centro Social e Paroquial dos Santos Mártires com o Ginásio Clube de Bragança pretendem “proporcionar a sensação de inclusão e o sentimento de pertença à comunidade”.

Todos os interessados em integrar o projeto, seja como guias voluntários ou como pessoas com deficiência visual, podem inscrever-se através de um formulário disponível no site do Sexto Sentido Portugal.

No caso dos guias, é ainda assegurada uma formação específica, que lhes permite adquirir as competências necessárias para acompanhar os atletas em segurança e contribuir para levar o desporto e a inclusão cada vez mais longe.

A sexto sentido é uma cooperativa que nasceu da vontade de não deixar ninguém para trás- Focada nas pessoas cegas ou com baixa visão esta iniciativa permite a corrida e caminha em segurança e acompanhadas por guias voluntários.