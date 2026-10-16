Empresário de 71 anos detido por suspeitas de tráfico de seres humanos

Um empresário de 71 anos, ligado à indústria agropecuária, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), em Torre de Moncorvo, por fortes suspeitas da prática do crime de tráfico de seres humanos.

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A detenção foi efetuada na sequência do cumprimento de três mandados de busca domiciliária, numa operação conduzida pela Diretoria do Norte da Polícia Judiciária.

No decorrer das diligências, segundo a PJ, as autoridades identificaram e sinalizaram duas vítimas, ambos homens, que se encontravam numa situação de grande vulnerabilidade. Os dois receberam de imediato acolhimento e proteção adequados.

A operação contou com a colaboração do Centro Local do Nordeste Transmontano da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e das Equipas Multidisciplinares Especializadas de Assistência a Vítimas de Tráfico de Seres Humanos.

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O detido será presente esta sexta-feira às autoridades judiciárias competentes, para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

Segundo a Polícia Judiciária, tanto o suspeito como as duas vítimas são cidadãos portugueses.