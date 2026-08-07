Eclipse total do Sol dispara procura de óculos certificados em Bragança

A procura de óculos certificados para observar em segurança o eclipse total do Sol está a superar as expectativas em Bragança.

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Só na Farmácia Bem Saúde foram vendidos, desde junho, cerca de 1.600 óculos para vários pontos do país. A gestora Maria Vera Cruz revelou que o stock foi reforçado a partir de hoje. “Já estamos a vender desde o início de junho. Começámos bastante cedo. As pessoas mais precavidas já os vieram buscar, mas a procura aumentou ultimamente. Quero acreditar que garantimos stock até ao último minuto e por isso ele será reforçado a partir de hoje”, contou.

A partir da próxima semana, a farmácia espera ter disponíveis mais de duas mil unidades, cada terá o custo de 2,50 euros. Haverá à venda também películas para o telemóvel, a 1 euro. “Primeiro para não danificar o telemóvel, porque se pode correr o risco de apontar diretamente para o eclipse e danificá-lo. E também para se tirar uma fotografia de qualidade”.

Na Farmácia Nova Central o cenário está a ser idêntico.

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“Neste momento não temos disponíveis, mas vamos receber óculos segunda e terça e ainda estamos a aceitar reservas, porque estamos a tentar fazer com que cheguem óculos para conseguirmos dar resposta a toda a gente. Sentimos que houve uma procura muito grande nestes últimos três dias, os telefones não param de tocar na farmácia, estamos a tentar dar resposta ao maior números de pessoas possível”, adiantou Micaela Pires, diretora técnica da Farmácia Nova Central.

“Recebemos chamadas de vários pontos do país, pessoas que vêm ver o eclipse e que ainda não os possuem. Algumas até querem pagar antecipadamente para garantir os óculos. Portanto, isto não é só para as pessoas de Bragança, mas também para muita gente de fora. Até ao momento já vendemos 1200 óculos”, partilhou.

Na Farmácia Nova Central, o stock vai ser reforçado com aproximadamente mais 1000 óculos, cada unidade custará 2,49 euros. “Uma das remessas que vai chegar já está completamente esgotada, mas penso que ainda teremos aproximadamente 1000 óculos para podermos dispensar”, contou.

Para Micaela Pires, esta procura só significa uma coisa. “Acho que estamos perante uma população bastante informada sobre o que vai acontecer e que procuram observar este fenómeno com segurança, não só para eles, mas também para toda a sua família.”

Deixou ainda o alerta para uma atenção redobrada aos mais novos. “Enquanto que nós adultos colocamos os óculos para ver o sol. As crianças, até por uma questão de curiosidade e pelo facto de serem crianças, podem retirar. E portanto, elas têm que observar o eclipse sob a supervisão de um pai, de uma mãe, de um adulto, para garantirmos que podemos usufruir deste fenómeno com segurança e ficarmos com ele numa memória positiva”, frisou.

Também na Ótica Transmontana a procura foi elevada e os óculos disponíveis esgotaram rapidamente. Um dos responsáveis, Rui Santos, confirmou a forte adesão. “Neste momento estão esgotados. Nós até pedimos bastantes unidades, cerca de 1200 óculos. Mas também distribuímos por outras óticas transmontanas, porque apesar do melhor sítio ser em Bragança, nas outras terras as pessoas também querem observar o eclipse”, partilhou. “Já tentámos em dois ou três fornecedores, mas não há hipótese.”

A utilização de óculos certificados é essencial para evitar lesões nos olhos durante a observação do eclipse. Rui Santos deixou o alerta.

“É importante porque quando nós estamos a falar em olhar para o sol, os raios solares são muito nocivos. E há estudos que demonstram que basta estar três a quatro segundos a olhar intensamente para o sol para que se possam produzir danos no fundo do olho, neste caso na retina. Como tal, as pessoas vão estar a olhar para o sol e nesse sentido devem estar precavidas”, explicou.

O Centro Ciência Viva de Bragança também disponibilizou óculos gratuitos, mas recebeu milhares de pedidos e reservas.

Clotilde Nogueira confirmou que a procura ultrapassou a oferta disponível. “Os óculos gratuitos foram distribuídos através de uma parceria entre a Ciência Viva e a Agência Nacional. A ZEISS disponibilizou óculos gratuitos nas óticas que aderiram ao Clube Visão. As pessoas tinham de fazer o registo no site, para depois verem qual seria a ótica na sua zona de residência onde poderiam fazer o levantamento dos óculos. Nós vamos entregar 2000, ainda temos mais alguns disponíveis, mas serão entregues em algumas das nossas atividades que serão organizadas até ao dia do eclipse”, concluiu.

Uma verdadeira corrida aos óculos certificados, a poucos dias do eclipse total do Sol, que terá em Bragança uma das melhores zonas de observação do país.