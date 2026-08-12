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 Sociedade

Eclipse leva milhares a Bragança: alojamentos esgotados e atividades concentram-se no aeródromo

or razões de segurança e devido ao risco de incêndio florestal, a estrada que liga Varge a Rio de Onor e Guadramil vai estar condicionada ao trânsito

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Cindy Tomé

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12 ago. 2026, 10:44

A poucas horas do momento mais esperado do ano, Bragança já começou a receber visitantes. Até ao momento do eclipse são esperadas milhares de pessoas no Aeródromo Municipal, onde decorrem as atividades em torno do fenômeno.

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“Todas as atividades decorrerão no aeródromo municipal a partir das 16 horas, onde teremos os especialistas que vão descrever tudo aquilo que se passará. Decorrerão também várias oficinas, workshops”, explicou a autarca, Isabel Ferreira.

A presidente do município adiantou ainda que “os alojamentos locais e os hotéis estão esgotados, não só no concelho de Bragança como à volta do concelho de Bragança.”

Para a observação do Eclipse, que acontece a partir das 18h30, a utilização de óculos adequados e certificados é imprescindível, explica o sócio-gerente da Ótica Transmontana, Rui Santos.

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“É importante porque quando nós estamos a falar em olhar para o sol, os raios solares são muito nocivos. E há estudos que demonstram que basta estar três, quatro segundos a olhar intensamente para o sol para que se possam produzir danos no fundo do olho, neste caso na retina. Como tal, as pessoas vão estar a olhar para o sol e nesse sentido as pessoas devem estar precavidas. Estes óculos, por exemplo, se a menina puser os óculos e se olhar Em frente não consegue ver absolutamente nada, porque são aquilo, têm uns filtros extremamente escuros. Só mesmo quando olhar para o sol é que vai perceber que consegue ver o sol”

Por razões de segurança e devido ao risco de incêndio florestal, as atividades foram concentradas no Aeródromo Municipal de Bragança. Também por esse motivo, a estrada que liga Varge a Rio de Onor e Guadramil vai estar condicionada ao trânsito.

Para facilitar as deslocações, o Município de Bragança vai disponibilizar transporte público gratuito entre a estação rodoviária e o Aeródromo Municipal. Os autocarros circulam de hora a hora, entre as duas e as cinco da tarde. No regresso, haverá transporte entre as sete e as oito da noite.