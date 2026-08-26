Distrito sob aviso amarelo

O distrito de Bragança está sob aviso amarelo por causa da precipitação.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o aviso mantêm-se até às 18h00 de hoje. Esperam-se períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada.

A partir das 00h00 de amanhã e até às 15h00 o distrito estará novamente sob aviso amarelo. Há possibilidade de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e ocasionalmente sob a forma de granizo e há condições favoráveis para ocorrência de fenómenos meteorológicos localizados, como trovoada e precipitação localmente forte e rajadas entre 70 e 90 km/h.