Assine já!

Região

 Sociedade

Distrito sob aviso amarelo

Foto de Perfil de Carina Alves

Carina Alves

Carina Alves
Adicione como fonte preferencial no Google Adicione como fonte preferencial no Google

26 ago. 2026, 11:00

O distrito de Bragança está sob aviso amarelo por causa da precipitação.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Publicidade — CM Torre de Moncorvo

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o aviso mantêm-se até às 18h00 de hoje. Esperam-se períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada.

A partir das 00h00 de amanhã e até às 15h00 o distrito estará novamente sob aviso amarelo. Há possibilidade de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e ocasionalmente sob a forma de granizo e há condições favoráveis para ocorrência de fenómenos meteorológicos localizados, como trovoada e precipitação localmente forte e rajadas entre 70 e 90 km/h.