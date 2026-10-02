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Bragança

 Sociedade

“Devia repetir-se mais vezes”: Rebordãos foi palco de campeonato que estimulou a mente e o corpo

A VI edição do Campeonato de Atividades de Estimulação Cognitiva e Sensoriomotora decorreu, ontem, em Rebordãos, concelho de Bragança.

Foto de Perfil de Rita Teixeira

Rita Teixeira

Rita Teixeira
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02 out. 2026, 07:00

“Estou a gostar, estou emocionado.” Foram as palavras de Napoleão Rocha, de 85 anos, que resumiram o espírito vivido, esta quarta-feira, no Pavilhão da Junta de Freguesia de Rebordãos, onde dezenas de participantes se juntaram para um dia de convívio, atividades e partilha.

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A ocasião foi especial, além de assinalar o Dia Internacional do Idoso, marcou também o 12.º aniversário da Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Bragança da Santa Casa da Misericórdia, responsável pela organização da VI edição do Campeonato de Atividades de Estimulação Cognitiva e Sensoriomotora.

Mais do que uma competição, o encontro procurou colocar em primeiro plano as capacidades de cada participante, proporcionando momentos de interação entre diferentes instituições e promovendo a participação de pessoas mais velhas, pessoas com deficiência e pessoas doentes.

“Não no sentido de promover uma competição, mas sim a partilha, a solidariedade, a interação, os saberes que cada um tem”, explicou Susete Abrunhosa, diretora técnica da Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Bragança.

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A responsável destaca a importância de criar oportunidades para que os participantes possam mostrar aquilo que ainda conseguem fazer e, sobretudo, para que as suas capacidades continuem a ser reconhecidas.

“O objetivo é, além de desenvolver competências, capacidades e promover a participação, darmos voz e valorizarmos as competências e as potencialidades que eles ainda mantêm”, afirmou.

A edição deste ano teve ainda um significado especial ao atravessar a fronteira. Pela primeira vez, o encontro contou com a participação de uma instituição espanhola de Rabanales, na província de Zamora,  aproximando participantes portugueses e espanhóis no mesmo espaço de convívio.

Isabel Sevillano, supervisora da Residência San San Salvador, contou que aceitou o convite com entusiasmo e viu nesta experiência uma oportunidade para reforçar os laços entre os dois países.

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“Para mim parece-me que é muito importante fazer estes convívios entre espanhóis e portugueses. Sempre me pareceu que deveríamos fazer mais coisas em comum”, afirmou.

A participação espanhola poderá mesmo ter continuidade. Isabel Sevillano deixou a possibilidade de, no próximo ano, serem os portugueses a atravessar a fronteira para participar numa iniciativa em Espanha.

Entre os participantes, as palavras foram de entusiasmo. Simone Silva, de 34 anos, não hesitou quando questionada sobre a experiência. “Está um espetáculo e dias como este deveriam repetir-se mais vezes.”

Também Rosa Paiva, de 87 anos, viveu o encontro com particular entusiasmo. “Eu gosto disto, porque é maravilhoso. Nunca tinha visto uma coisa maravilhosa como esta. Está tudo bem disposto”, contou, destacando que “sair da rotina e do ambiente habitual das instituições é precisamente uma das razões que torna estes encontros tão importantes”.

No Campeonato de Atividades de Estimulação Cognitiva e Sensoriomotora os participantes experimentaram 10 ateliers.

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