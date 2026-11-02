Detidos dois homens por tráfico de droga em Mirandela e Bragança

A PSP de Bragança informou hoje que deteve duas pessoas relacionadas com o crime de tráfico de estupefacientes, nas cidades de Bragança e Mirandela.

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Em comunicado, enviado às redações, esta tarde, a PSP divulgou que no dia 30 de outubro, a Esquadra de Investigação Criminal deteve, em Bragança, um homem de 49 anos, suspeito da prática do crime de tráfico de estupefacientes.

No decorrer da intervenção policial, foram apreendidas cerca de 152 doses individuais de produto suspeito de ser heroína e 75 doses individuais de produto suspeito de ser cocaína.

A mesma fonte refere que o suspeito após ter sido presente à autoridade judiciária competente, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

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Esta segunda-feira, a Esquadra de Mirandela procedeu à detenção de “um homem de 33 anos, em cumprimento de um mandado de detenção para execução de uma pena de oito anos de prisão efetiva, pela prática do crime de tráfico de estupefacientes”, informou.

Ambos os detidos foram conduzidos ao Estabelecimento Prisional de Bragança.