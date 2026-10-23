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Carrazeda de Ansiães

 Criminalidade

Detido suspeito de provocar incêndio florestal em Carrazeda de Ansiães

A detenção aconteceu na segunda-feira.

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Diário Regional de Informação

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23 out. 2026, 09:18

Um homem de 71 anos foi detido pela GNR por ter provocado um incêndio florestal no concelho de Carrazeda de Ansiães.

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Segundo a GNR, o homem estava a fazer uma queima de sobrantes quando o fogo se descontrolou e deu origem ao incêndio.

A detenção aconteceu na segunda-feira, depois de um alerta que levou os militares a realizar várias diligências.

O caso foi comunicado ao Tribunal Judicial de Vila Flor.

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A GNR lembra que, até 31 de outubro, as queimas de amontoados estão sujeitas a autorização da autarquia e têm de ser acompanhadas até à extinção total do fogo.

A realização de uma queima sem autorização e sem o acompanhamento definido pelo município é considerada uso de fogo intencional. 

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