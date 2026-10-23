Detido suspeito de provocar incêndio florestal em Carrazeda de Ansiães

Um homem de 71 anos foi detido pela GNR por ter provocado um incêndio florestal no concelho de Carrazeda de Ansiães.

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Segundo a GNR, o homem estava a fazer uma queima de sobrantes quando o fogo se descontrolou e deu origem ao incêndio.

A detenção aconteceu na segunda-feira, depois de um alerta que levou os militares a realizar várias diligências.

O caso foi comunicado ao Tribunal Judicial de Vila Flor.

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A GNR lembra que, até 31 de outubro, as queimas de amontoados estão sujeitas a autorização da autarquia e têm de ser acompanhadas até à extinção total do fogo.

A realização de uma queima sem autorização e sem o acompanhamento definido pelo município é considerada uso de fogo intencional.