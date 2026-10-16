Detido por ter tentado agredir agente da PSP

Um homem, de 55 anos, foi detido, em Mirandela, depois de ameaçar e tentar agredir um agente da PSP, durante o processo de identificação por parte das autoridades.

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A ameaça e tentativa de agressão ocorreu no seguimento de a polícia ter sido chamada a um estabelecimento comercial onde o homem estaria a importunar clientes. Quando os agentes tentaram identificá-lo, o suspeito terá adotado uma postura hostil e pouco colaborante.