Detido por roubar estabelecimento e agredir comerciante

Um homem, de 59 anos, foi detido, ontem, em Bragança, suspeito da prática do crime de roubo num estabelecimento comercial.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo a PSP, que foi chamada para intervir o suspeito ter-se-à apropriado de um telemóvel, e agrediu o proprietário com um pau.

Após os factos, o suspeito abandonou o local, mas a PSP localizou-o procedeu à sua detenção, recuperando o telemóvel, avaliado em cerca de 300 euros e restituído ao seu legítimo proprietário.