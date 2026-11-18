Uma mulher, de 45 anos, foi detida por violência doméstica, no concelho de Alfândega da Fé.

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A GNR explica que no âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que a suspeita exercia “ameaça verbal e coação psicológica, com recurso a armas brancas, sobre a vítima”, o seu ex-cônjuge de 47 anos.

A suspeita foi detida no dia 13 de novembro e presente no Tribunal Judicial de Mogadouro. Foram-lhe aplicadas medidas de coação como termo de identidade e residência; obrigação de afastamento da habitação da vítima; proibição de contactar, por qualquer meio, ainda que por interposta pessoa, a vítima e ainda a obrigação de apresentações periódicas.

A GNR recorda que a violência doméstica “é crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva”.