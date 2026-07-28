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Bragança

 Criminalidade

Detida mulher de 43 anos por tentar levar droga a recluso do Estabelecimento Prisional de Bragança

Mulher foi detida durante uma visita ao companheiro

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Cindy Tomé

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28 jul. 2026, 09:13

A Polícia Judiciária (PJ) deteve em flagrante delito, sábado, uma mulher de 43 anos por tráfico de droga agravado.

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Numa visita ao companheiro, recluso do Estabelecimento Prisional de Bragança, a mulher de 43 anos levava consigo “uma substância suspeita” que, depois do teste pericial, se apurou tratar-se de resina de Cánabis.

Em comunicado, a PJ de Vila Real dá conta que a investigação foi conduzida “em estreita articulação com o Corpo da Guarda Prisional do Estabelecimento Prisional de Bragança, cuja pronta intervenção e colaboração se revelaram determinantes para a deteção dos factos, preservação dos meios de prova e recolha de elementos probatórios relevantes.”

 A mulher, agora detida, e o companheiro, foram presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório. A mulher ficou sujeita a termo de identidade e residência, estando ambos proibidos de contactar entre si.

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 Na nota enviada às redações a PJ dá ainda conta que vão prosseguir com a investigação afim de esclarecer os factos e apurar o eventual envolvimento de outros intervenientes.

O inquérito está sob a alçada do Ministério Público de Bragança.