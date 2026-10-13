Despiste de camião mata jovem no IC5

Um homem, na casa dos 20 anos, morreu, esta manhã, no IC5, entre Vila Flor e Lodões, na sequência do despiste de um camião. Segundo esclareceu o comandante sub-regional das Terras de Trás-os-Montes da Proteção Civil, Noel Afonso, além da morte do jovem, que teve o óbito “confirmado no local”, há ainda a registar três feridos ligeiros. “O camião entrou em despiste, por alguma razão que agora as entidades competentes terão de apurar, nós não temos essa explicação neste momento. O camião, por alguma razão, entrou em despiste, há marcas visíveis disso no asfalto e, na sequência desse despiste, acabou por tombar e, depois de tombar, foi arrastado pela via e atingiu duas viaturas ligeiras”, esclareceu o comandante.

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Os feridos ligeiros foram transportados para o Hospital de Mirandela.

O acidente aconteceu cerca das 7h40. No local esteve o helicóptero do INEM, sediado em Macedo de Cavaleiros, assim como 23 operacionais, apoiados por seis viaturas.