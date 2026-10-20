Deputada do PS no terreno para avaliar investimentos e identificar necessidades na habitação

A deputada do Partido Socialista (PS), Júlia Rodrigues, visitou ontem, um bairro de habitação social em Vinhais, no âmbito do Programa de Auscultação para a Habitação, promovido pelo Grupo Parlamentar socialista, com o objetivo de avaliar os investimentos realizados e identificar as necessidades habitacionais dos diferentes concelhos.

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A visita permitiu conhecer os resultados da intervenção financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que já possibilitou a recuperação de 10 habitações, no Bairro do Calvário, estando outras três ainda em obras. O investimento neste bairro ronda um milhão de euros, segundo o presidente da Câmara Municipal de Vinhais, Luís Fernandes.

“Neste bairro já foram recuperadas dez casas, ainda estão em recuperação mais três”, explicou o autarca, acrescentando que está também a terminar uma intervenção no Bairro da Ucha, no valor de 700 mil euros.

As habitações intervencionadas estavam todas ocupadas, mas necessitavam de obras de manutenção e melhoria, uma vez que foram construídas há mais de 30 anos. A requalificação incidiu também nas condições de conforto térmico, particularmente importantes num concelho sujeito a temperaturas extremas ao longo do ano.

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“Optámos por requalificá-las para melhorar a questão térmica, porque, como sabemos, é muito importante num concelho como o nosso”, salientou Luís Fernandes.

Manuel João mora há mais de 20 anos no Bairro do Calvário

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Durante a visita, Júlia Rodrigues explicou que a deslocação a Vinhais integra uma iniciativa nacional destinada a acompanhar de perto a aplicação dos fundos públicos e a recolher contributos para a definição de uma estratégia para a habitação.

“Pretendemos ir ao terreno e verificar o ponto de situação do investimento que foi feito através do PRR, que foi iniciado e terminado dentro dos prazos”, afirmou a deputada.

A socialista destacou ainda a importância de garantir habitações dignas e confortáveis, tendo em conta as temperaturas que se fazem sentir em Trás-os-Montes e os custos associados ao aquecimento das casas no inverno e à necessidade de arrefecimento no verão.

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Aumento das rendas preocupa também o interior

Apesar de considerar que a carência de habitação em Vinhais não apresenta a mesma dimensão de outras regiões do país, o presidente da Câmara reconheceu que continuam a surgir necessidades pontuais.

“Felizmente, não são muitas, mas vão surgindo pontualmente e, portanto, temos que estar também preparados e criar condições para quando isso acontecer”, referiu Luís Fernandes.

O autarca alertou também para o aumento das rendas no concelho, apesar de os valores não atingirem os níveis praticados nas grandes cidades do litoral.

Júlia Rodrigues considerou, por sua vez, que as dificuldades de acesso à habitação não se limitam à falta de casas, abrangendo também os preços praticados no mercado de arrendamento e a sua incompatibilidade com os rendimentos das famílias.

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“O preço da habitação é muitas vezes incompatível com os salários que os nossos munícipes têm e, portanto, estamos preocupados com essa situação”, afirmou, apontando ainda a pressão imobiliária associada à procura de alojamento por estudantes em Bragança e Mirandela.

Por esse motivo é que surgiu esta visita para “conhecer as diferentes realidades do distrito e o papel desempenhado pelas autarquias” na execução das estratégias locais de habitação.

“A ideia é, por um lado, haver um contacto direto com as próprias autarquias para fazer um ponto de situação e, obviamente, juntar dentro do grupo parlamentar um conhecimento real das situações e conhecer de perto as necessidades dos vários municípios”, explicou.

Moradores destacam melhorias após as obras

A visita permitiu também ouvir os residentes do bairro, que reconheceram as melhorias introduzidas nas habitações.

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Manuel João, que vive no local há mais de duas décadas, mostrou-se satisfeito com o resultado da intervenção. Antes das obras, a casa apresentava problemas de humidade e infiltrações.

“Está tudo muito bonito e muito agradável”, afirmou o morador, recordando que “tinha tudo cheio de humidade”.

Também João Batista Gonçalves, residente no bairro há 44 anos, destacou a diferença após a intervenção. “Está completamente diferente. Sim, para melhor”, garantiu.

Durante a requalificação, os moradores ficaram temporariamente instalados numa habitação disponibilizada pela Câmara Municipal de Vinhais.