Depressão Charles não está a passar de um dia normal de chuva em Bragança

Apesar das previsões de mau tempo e de se ter determinado o encerramento de escolas e de alguns serviços, em Bragança a depressão Charles não está a ser mais que um dia normal de chuva.

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Segundo o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Comando Sub-Regional das Terras de Trás-os-Montes, Noel Afonso, até ao momento, “nada, nada de nada, zero, não há ocorrência a registar”. “Está a ser um dia normal de chuva”, rematou ainda.

Tal como no resto do país, no distrito de Bragança “a Proteção Civil tomou várias medidas, com base nas previsão que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera deixou”. Contudo, a tempestade mudou de trajetória, vai passar mais a sul, e dividiu-se em dois núcleos que, segundo o IPMA, serão um pouco mais fracos do que o previsto.

Os distritos de Bragança e de Vila Real estão sob aviso laranja até às 21h. Noel Afonso diz que “é prematuro dizer o que pode acontecer” e, por isso, a Proteção Civil “vai acompanhando hora a hora”.

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Para amanhã prevê-se um cenário também tranquilo. “A tempestade estava balizada no dia de hoje. Amanhã será um dia normal, tranquilo”.

A depressão, que passou na última noite pela Região Autónoma da Madeira, dividiu-se agora em dois núcleos e enfraqueceu.