Assine já!

Região

 Ambiente

Depressão Charles não está a passar de um dia normal de chuva em Bragança

Até ao momento, não foram registadas ocorrências no distrito.

Foto de Perfil de Carina Alves

Carina Alves

Carina Alves
Adicione como fonte preferencial no Google Adicione como fonte preferencial no Google

11 nov. 2026, 10:58

Apesar das previsões de mau tempo e de se ter determinado o encerramento de escolas e de alguns serviços, em Bragança a depressão Charles não está a ser mais que um dia normal de chuva.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Publicidade — Visapress

Segundo o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Comando Sub-Regional das Terras de Trás-os-Montes, Noel Afonso, até ao momento, “nada, nada de nada, zero, não há ocorrência a registar”. “Está a ser um dia normal de chuva”, rematou ainda.

Tal como no resto do país, no distrito de Bragança “a Proteção Civil tomou várias medidas, com base  nas previsão que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera deixou”. Contudo, a tempestade mudou de trajetória, vai passar mais a sul, e dividiu-se em dois núcleos que, segundo o IPMA, serão um pouco mais fracos do que o previsto.

Os distritos de Bragança e de Vila Real estão sob aviso laranja até às 21h. Noel Afonso diz que “é prematuro dizer o que pode acontecer” e, por isso, a Proteção Civil “vai acompanhando hora a hora”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Publicidade — Visapress

Para amanhã prevê-se um cenário também tranquilo. “A tempestade estava balizada no dia de hoje. Amanhã será um dia normal, tranquilo”.

A depressão, que passou na última noite pela Região Autónoma da Madeira, dividiu-se agora em dois núcleos e enfraqueceu.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Publicidade — Stop Motion