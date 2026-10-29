Delegação de Bragança da LPCC precisa de mais espaço para responder à crescente procura

A Delegação de Bragança da Liga Portuguesa Contra o Cancro, atualmente instalada no Mercado Municipal de Bragança, necessita de mais um gabinete para conseguir responder às necessidades de quem procura apoio. A crescente procura pelos serviços da instituição e a necessidade de assegurar maior privacidade nos atendimentos estão na origem do pedido apresentado ao município.

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“Estamos em conversações com o município que, logicamente, está recetivo. Sabe da nossa necessidade e a verdade é que precisamos de mais um espaço”, afirma Anabela Anjos, voluntária da delegação há cerca de 15 anos.

A responsável explica que o atual espaço, embora permita desenvolver o trabalho da delegação, nem sempre proporciona as condições de privacidade necessárias para acompanhar pessoas que chegam fragilizadas e que, muitas vezes, precisam de falar sobre situações particularmente delicadas.

“Nem todas as pessoas são iguais”, salienta. Há utentes que “são extrovertidos e conseguem falar facilmente daquilo que lhes está a acontecer”, mas há também quem tenha mais dificuldade em expor os seus sentimentos e problemas.

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A delegação partilha atualmente as instalações do Mercado Municipal com a Universidade Sénior. Anabela Anjos reconhece a boa relação existente com os restantes utilizadores do espaço, mas admite que a dinâmica do local pode interferir com os atendimentos.

“Estamos aqui em parceria com a Universidade Sénior neste local. Logicamente que é uma animação, mas também precisávamos de ter um bocadinho mais de privacidade”, explica.

A voluntária dá como exemplo os momentos em que decorrem ensaios musicais ou outras atividades nas proximidades do espaço onde está a ser realizado um atendimento. “Estão a ensaiar as músicas que muito nos animam em muitos dias, mas a pessoa que está a falar connosco muitas vezes está a chorar”, explica.

Nessas situações, considera que o ambiente pode tornar-se particularmente difícil para quem está a procurar apoio. “Às vezes é quase como se fosse insultuoso” afirma, ressalvando que não existe qualquer conflito com a Universidade Sénior.

“São uns vizinhos fantásticos. Nós é que precisávamos de ter um bocadinho mais de espaço”, esclarece.

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A presidente da Câmara Municipal de Bragança, Isabel Ferreira, confirma que a delegação já solicitou um espaço adicional e garante que o município está disponível para encontrar uma solução.

“De facto, confirmo que foi solicitado mais um espaço. Eles neste momento estão no Mercado Municipal e ocupam já também um espaço considerável”, afirma.

A autarca explica que já foram apresentadas algumas possibilidades à instituição, estando ainda a ser avaliada qual será a melhor solução. “Apresentei algumas propostas de outras localizações, mas estamos a ver a melhor solução”, refere.

A demora na concretização de uma resposta está relacionada com o processo de revitalização do Mercado Municipal. “Está em curso um plano de revitalização do mercado e, portanto, eu estou a gerir aqui, no tempo, várias possibilidades que estou a avaliar com outros serviços que gostaria de transferir ali para o mercado municipal”, conclui Isabel Ferreira.