De Montserrat a Barcelona, 134 alunos viajaram até Catalunha pela cultura, religião e ciência

Cultura, religião e ciência estiveram em destaque durante a visita de estudo dos alunos de 11º ano da Escola Secundária Emídio García, em Bragança.

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Por terras catalãs os 134 estudantes, acompanhados de 10 professores, tiveram a oportunidade de conhecer o complexo histórico e religioso de Montserrat e assistir ainda a uma atuação do coro da Escolania de Montserrat na basílica local.

Por Barcelona, o grupo visitou a Sagrada Família, da autoria de Antoni Gaudí, assim como o Museu Nacional de Arte da Catalunha (MNAC) e o CosmoCaixa, um museu interativo dedicado a exposições sobre a biosfera, astronomia e ciência.

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No trajeto de regresso a Portugal, realizou-se uma paragem em Saragoça para visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, conhecida pela sua arquitetura barroca e pelos frescos de Francisco de Goya.

A visita decorreu entre os dias 6 e 9 de outubro. A organização foi articulada entre as disciplinas de EMRC e Espanhol e teve como objetivos principais “alargar horizontes curriculares e promover a socialização da comunidade escolar através de vivências práticas”, adiantou o professor e um dos organizadores, Alberto Pais, acrescentando que “a diversidade de locais visitados permitiu consolidar os conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula, contribuindo para o desenvolvimento académico e pessoal dos alunos.”