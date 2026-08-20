Curso da FLUP quer levar língua e cultura mirandesa a novos públicos

A língua mirandesa volta a estar em destaque com a abertura das inscrições para o curso “Mirandês: Língua e Cultura I”, uma formação dirigida ao público em geral e que pretende aproximar novos públicos daquela que é uma das mais importantes expressões da identidade cultural de Miranda do Douro.

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A iniciativa resulta da parceria entre a Câmara Municipal de Miranda do Douro e a Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP), uma ligação que foi reforçada em 2025 e que permite agora dar continuidade a este projeto de valorização e divulgação da língua mirandesa.

Para a presidente da Câmara Municipal de Miranda do Douro, Helena Barril, esta é uma oportunidade importante para levar o mirandês a pessoas que, de outra forma, dificilmente teriam contacto com a língua.

“No fundo, aquilo que pretendemos é que seja atingido o objetivo, divulgar a língua mirandesa e fazê-la chegar a públicos que, se não fossem iniciativas como esta da FLUP, com o apoio da Câmara, não chegaria”.

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A autarca sublinha ainda que a parceria com a Faculdade de Letras da Universidade do Porto permite chegar a um público diferente daquele que habitualmente está ligado ao território mirandês.

“Aproveitamos esta ligação com a FLUP para, através dela, chegarmos a um público diferente. O público-alvo será distinto, não são pessoas residentes em Miranda”.

A formação pretende, assim, ultrapassar as fronteiras geográficas de Miranda do Douro e despertar o interesse de pessoas de outras regiões pela língua, pela história e pela cultura mirandesas.

O curso “Mirandês: Língua e Cultura I” decorre entre 29 de setembro e 17 de novembro, em regime presencial. As aulas realizam-se às terças-feiras, entre as 19h30 e as 21h30, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, num total de 16 horas de formação.

A iniciativa representa também uma forma de reforçar a presença do mirandês no espaço académico e de proporcionar aos participantes um primeiro contacto estruturado com esta língua e com o património cultural que lhe está associado.

No âmbito do protocolo estabelecido entre as duas instituições, a Câmara Municipal de Miranda do Douro assegura integralmente o pagamento da propina do curso.

Os interessados terão apenas de pagar uma taxa de candidatura de 15 euros.

As candidaturas ao curso “Mirandês: Língua e Cultura I” estão abertas até 14 de setembro.