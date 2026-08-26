Cupão Bebé já apoiou 153 famílias em Mirandela com 76.500 euros

O Município de Mirandela revelou que já disponibilizou 76.500 euros através do programa Cupão Bebé, uma medida de apoio às famílias com recém-nascidos que, ao mesmo tempo, procura dinamizar o comércio tradicional do concelho.

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Segundo dados divulgados pela autarquia, desde julho de 2024 e até agosto deste ano, foram atribuídos 153 cupões, no valor de 500 euros cada, destinados a compras nos estabelecimentos de comércio local aderentes à iniciativa.

“Estes dados mostram uma evolução do número de beneficiários ao longo dos últimos dois anos. Em 2024, foram abrangidos 22 bebés, num investimento municipal de 11.000 euros. No ano seguinte, o programa chegou a 82 bebés, correspondendo a 41.000 euros de apoio. Já em 2026, estão registadas, até ao momento, 49 atribuições, num total de 24.500 euros”, divulgou o município.

O programa pretende conjugar duas dimensões, como “o apoio direto às famílias numa fase de aumento das despesas associadas ao nascimento e aos primeiros meses de vida das crianças e o incentivo à economia local”.

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Cada família beneficiária recebe um cupão no valor de 500 euros, que pode ser utilizado na aquisição de bens e serviços nos estabelecimentos comerciais aderentes do concelho. Desta forma, o investimento municipal destinado às famílias acaba também por ter um impacto direto na atividade económica de Mirandela.

Para o município, o Cupão Bebé constitui “uma medida de incentivo à natalidade e de apoio às famílias, mas também uma forma de reforçar a valorização do comércio local, canalizando o apoio para os estabelecimentos aderentes”, explicou a autarquia liderada por Vítor Correia.

As famílias interessadas devem efetuar a inscrição no Gabinete de Apoio ao Munícipe. Por outro lado, os comerciantes que pretendam aderir à iniciativa podem fazê-lo através da plataforma Mirandela Market.