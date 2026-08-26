Assine já!

Mirandela

 Sociedade

Cupão Bebé já apoiou 153 famílias em Mirandela com 76.500 euros

Cada família beneficiária recebe um cupão no valor de 500 euros

Foto de Perfil de Rita Teixeira

Rita Teixeira

Rita Teixeira
Adicione como fonte preferencial no Google Adicione como fonte preferencial no Google

26 ago. 2026, 10:00

O Município de Mirandela revelou que já disponibilizou 76.500 euros através do programa Cupão Bebé, uma medida de apoio às famílias com recém-nascidos que, ao mesmo tempo, procura dinamizar o comércio tradicional do concelho.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Publicidade — CM Torre de Moncorvo

Segundo dados divulgados pela autarquia, desde julho de 2024 e até agosto deste ano, foram atribuídos 153 cupões, no valor de 500 euros cada, destinados a compras nos estabelecimentos de comércio local aderentes à iniciativa.

“Estes dados mostram uma evolução do número de beneficiários ao longo dos últimos dois anos. Em 2024, foram abrangidos 22 bebés, num investimento municipal de 11.000 euros. No ano seguinte, o programa chegou a 82 bebés, correspondendo a 41.000 euros de apoio. Já em 2026, estão registadas, até ao momento, 49 atribuições, num total de 24.500 euros”, divulgou o município.

O programa pretende conjugar duas dimensões, como “o apoio direto às famílias numa fase de aumento das despesas associadas ao nascimento e aos primeiros meses de vida das crianças e o incentivo à economia local”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Publicidade — Regiads

Cada família beneficiária recebe um cupão no valor de 500 euros, que pode ser utilizado na aquisição de bens e serviços nos estabelecimentos comerciais aderentes do concelho. Desta forma, o investimento municipal destinado às famílias acaba também por ter um impacto direto na atividade económica de Mirandela.

Para o município, o Cupão Bebé constitui “uma medida de incentivo à natalidade e de apoio às famílias, mas também uma forma de reforçar a valorização do comércio local, canalizando o apoio para os estabelecimentos aderentes”, explicou a autarquia liderada por Vítor Correia.

As famílias interessadas devem efetuar a inscrição no Gabinete de Apoio ao Munícipe. Por outro lado, os comerciantes que pretendam aderir à iniciativa podem fazê-lo através da plataforma Mirandela Market.