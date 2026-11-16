Crise na habitação juntou 50 pessoas em manifestação na cidade de Bragança

Ana Júlia Pinto tem 22 anos, é natural de Bragança e estuda Arquitetura em Coimbra. O percurso até à universidade não começou depois de terminar a escolaridade obrigatória. Antes de partir, teve de fazer uma escolha que “diz muito sobre as dificuldades de quem quer estudar longe de casa”. Primeiro teve de trabalhar para “conseguir juntar dinheiro para estudar”. “É muito revoltante”, destacou.

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A experiência de quem teve de adiar os estudos para os poder pagar levou-a, no sábado à tarde, às ruas de Bragança, numa manifestação pelo direito à habitação. Ana Júlia Pinto conhece bem o peso das rendas, mesmo tendo conseguido, juntamente com o namorado, encontrar “um achado”. O T1, em Coimbra, custa 630 euros. Ainda assim, a sua metade, 315 euros mensais, é um valor já “muito elevado” para as possibilidades de várias famílias.

Contudo, o problema não se resume ao valor da renda. “Há alimentação, despesas, material académico e deslocações”, num orçamento que muitas famílias “dificilmente conseguem suportar”. Aliás, vários ex-colegas de secundário da jovem “ficaram para trás”. “Tinham mentes incríveis, mas alguns acabaram o segundo ano de uma licenciatura de três e tiveram de voltar para casa. Agora trabalham, mas poderiam ter continuado os estudos”, lamentou, referindo ter colegas de curso que “preferem ficar sem comer porque têm de pagar a casa e o material de Arquitetura”.

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A dificuldade em aceder a uma casa não é, porém, um problema exclusivo dos grandes centros. Em Bragança, o aumento das rendas e dos preços de venda começa também a pressionar quem trabalha e procura construir uma vida autónoma. Pedro Prazeres, do coletivo Do Interior à Resistência, conhece essa realidade na primeira pessoa. Tem 40 anos e, no início deste ano, viu-se obrigado a regressar a casa da mãe porque deixou de conseguir suportar sozinho a renda e as restantes despesas. “Uma pessoa, estando a trabalhar, deveria conseguir viver dignamente. Não estamos a falar de uma pessoa que queira casas de luxo ou casas de graça, mas com o salário, seja uma pessoa individual ou um casal, deveria ser possível conseguir ter uma casa”, defendeu.

É também por isso que considera importante trazer para o espaço público este tipo de discussão. “A oferta de casas é pouca e as poucas que existem estão com preços cada vez mais inacessíveis” alertou, destacando que a situação se agrava ainda mais tendo em conta que “em Bragança as oportunidades de emprego são limitadas” e “muitos dos trabalhos disponíveis são precários”. Além disso, os salários também não são tão “atrativos” como em Lisboa ou no Porto.

A manifestação foi organizada pelo coletivo Do Interior à Resistência e pelo movimento Porta a Porta – Casa para Todos, no âmbito da mobilização nacional convocada pela plataforma Casa Para Viver. Miguel Gomes, representante do Porta a Porta, considera que Bragança já não podia continuar à margem deste movimento. “Sentíamos que havia essa falta e essa placidez por parte da população e que devíamos fazer parte disto e mostrar que aqui no interior também há este tipo de problemas”, destacou.

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A adesão rondou as cinco dezenas de pessoas, um número que considerou “insuficiente” perante a dimensão das dificuldades. Em territórios mais pequenos, como Bragança, Miguel Gomes acredita que possa existir alguma “vergonha” em mostrar apoio face a certas reivindicações. No entanto, este foi um primeiro passo “muito positivo”.

A mobilização pretendeu chamar a atenção para a necessidade de políticas públicas que garantam habitação acessível, reforcem a oferta pública, combatam a especulação imobiliária e protejam quem vive em situações de precariedade. No final, os participantes deram também continuidade à discussão através de uma assembleia popular.