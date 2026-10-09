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 Economia

Concurso público para a construção da estrada Vinhais-Bragança ficou novamente deserto

A segunda fase do projeto prevê a construção de uma variante de quatro quilómetros em Vila Verde, com duas ligações à EN103. A obra inclui ainda dois viadutos.

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Carina Alves

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09 out. 2026, 14:50

O segundo concurso público para a construção da estrada que liga Vinhais a Bragança, que terminou dia 6, ficou novamente deserto, confirmou o presidente do município ao Jornal Nordeste. Apesar do aumento de 10% no valor disponível, as propostas apresentadas ultrapassaram o limite previsto, inviabilizando a adjudicação da obra.

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O concurso foi lançado a 19 de agosto, com um valor base de 82,5 milhões de euros e uma margem adicional de 10%, permitindo propostas até aos 90 milhões.

Depois da primeira fase da intervenção, que incluiu a melhoria do traçado existente e a redução de curvas, concluída no final de 2025, com um investimento de 16,9 milhões de euros. A segunda fase do projeto prevê a construção de uma variante de quatro quilómetros em Vila Verde, com duas ligações à EN103. A obra inclui ainda dois viadutos. A conclusão da empreitada estava prevista para 2029.

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