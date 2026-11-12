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Vimioso

 Economia

Concurso para construção da ponte Vimioso-Carção prorrogado mais uma semana

O concurso público para a empreitada “EN218 – Ponte sobre o rio Maçãs e acessos” tem um preço base de 45 milhões de euros.

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Carina Alves

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12 nov. 2026, 17:37

O prazo para a apresentação de propostas ao concurso público para a construção da nova ligação entre Vimioso e Carção, a nova ponte sobre o rio Maçãs e os acessos à A4, foi prorrogado até dia 19 de novembro. O concurso devia ter terminado ontem, mas foi novamente prorrogado, segundo clarificou ao Jornal Nordeste, o presidente da câmara de Vimioso, António Santos.

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A decisão, segundo disse o autarca, surge na sequência de pedidos apresentados por empresas potencialmente interessadas na empreitada. Em causa "pequenas dúvidas sobre o mapa de quantidades".

O concurso público para a empreitada “EN218 – Ponte sobre o rio Maçãs e acessos” tem um preço base de 45 milhões de euros. O projeto prevê a construção de uma nova ponte e viaduto sobre o rio Maçãs, bem como uma variante na margem de Carção.

A intervenção deverá permitir reduzir a ligação entre Vimioso e Carção dos atuais 11,7 quilómetros para cerca de seis, melhorando também a ligação do concelho à autoestrada A4.

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A nova ponte deverá ter aproximadamente 850 metros de extensão, estando previsto um dos pilares com cerca de 120 metros de altura.

Depois da apresentação das propostas, o procedimento terá ainda de cumprir as restantes fases do concurso, nomeadamente a audiência prévia, eventuais reclamações, a adjudicação e, posteriormente, a consignação da obra.

Refira-se que o concurso devia ter ficado fechado dia 8 de outubro. Foi prorrogado até dia 11 de novembro e agora até dia 19.

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