O aumento dos preços dos combustíveis, que começou no final de janeiro e se agravou em março, continua a pesar na carteira dos consumidores. Apesar das ligeiras descidas registadas nas duas primeiras semanas deste mês, muitos condutores consideram que ainda não são suficientes para compensar os aumentos anteriores. As queixas são sobretudo sentidas entre os vendedores ambulantes, que percorrem semanalmente centenas de quilómetros pelas estradas do distrito para levar bens essenciais, como pão, peixe e carne, às aldeias mais afastadas. Com os gastos em combustível cada vez maiores, alguns já foram obrigados a reduzir as rotas, enquanto outros continuam a percorrer os mesmos caminhos, apesar das dificuldades.

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Vendedores ambulantes desesperados com os preços do combustível

Maria Alves Fernandes é vendedora ambulante de peixe, no concelho de Vimioso. Nas freguesias é carinhosamente tratada por Selene e ainda é das poucas que vai às aldeias vender peixe fresco. Com a pressão nos preços de combustível a vendedora admite que já cortou na rota que fazia por “não compensar”.

“Já cortamos um bocado a rota, porque há muito pouca gente e o lucro já não é o que era, gasta-se um balúrdio de gasóleo. Eu no meu carro antes punha entre 70 e 100 euros, agora 140, 150, e nem dá para toda a semana. Então se fizéssemos a rota de antes não chegada”, disse frisando que apesar dos aumentos, ainda consegue vender mas “já não dá para aumentar mais o preço do peixe”.

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“Não se pode aumentar mais porque já está exorbitante. Uma pessoa antes ganhava um euro de lucro, agora só ganha 50 cêntimos, por exemplo”, disse, acrescentando que “os benefícios acabam por não ser tão grandes”, no final do mês devido ao preço do carburante, mas não só. “Está tudo mais caro, até as oficinas que também levam parte dos lucros”, destacou.

Maria Fernandes conta que, antes, percorria a maioria das aldeias do concelho, semanalmente. Atualmente já não o faz. “Faço Avelanoso e Pinelo, cada 15 dias. Santulhão vou todas as semanas uma vez, apenas. Antes fazia duas. Aqui em Carção e Argozelo faço uma a duas vezes por semana”.

No seu entender, os aumentos “são um exagero” e as descidas não representam grande alívio na carteira.

“Dizem que baixam um cêntimo, isso é alguma coisa? O pior é o aumento que é de 10 ou 11 cêntimos e baixar baixa um cêntimo. Isso é alguma coisa? Isso não é nada. E nós apoios não temos nenhum. É os braços, o nosso trabalho e mais nada”, vincou.

Com a pressão nos preços do carburante e dos bens alimentares essenciais a vendedora admite que muita gente já desistiu de comprar. “As pessoas não compram, também não têm poder de compra para o fazer. Umas reforma de 400 euros que ganham os mais idosos, e muitos nem isso, o que é que vão comprar coitados?”, disse, acrescentando que tem a perfeita noção que “não podem comprar 1 kg de peixe por 10 ou 15 euros, então vão ao mais básico”, frisou.

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O polvo, a pescada, o congro e a sardinha são, no seu entender, as variedades que mais sentiu o aumento, tendo aumento, consequentemente para os comerciantes nos portos.

“Não aumentou apenas para o consumidor final, para nós também. Não tenho bem ideia de quanto aumentou, mas cresceu muito. Desde a sardinha a todo o peixe, todo. Antes comprava-se a sardinha por três ou quatro euros, agora custa entre seis a oito euros o quilo, uma sardinha mais ou menos”.

Apesar das circunstâncias e do corte na rota, Maria Fernandes continua, porque considera que “parar é morrer”.

“Quase não compensa, porque nós vamos buscar o peixe a Matosinhos, logo já não é só o custo do combustível, é o tempo também. Mas continuo porque fiz isto a vida toda e porque parar é morrer”, disse, explicando que parou uns dias e que foi o filho vender o peixe mas que já tinha vontade de regressar ao ativo.

Lucas Brinço também é vendedor ambulante no concelho de Vimioso. Por dia percorre entre 100 a 120 quilômetros para distribuir o pão pelas aldeias. Também é da opinião que as descidas no preço do combustível não se equiparam aos aumentos e no final do mês, o beneficio é menor do que era.

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“Estamos a ser enganados o tempo todo. Eu não sei quanto é que baixou esta semana, mas ele sobe 10 cêntimos, na próxima semana baixa três, na semana seguinte sobe oito. Quer dizer, nós estamos com uns valores insuportáveis”, disse, contando ainda que agora, para encher o depósito, gasta entre 170 e 175 euros, quando antes eram 120 por semana.

“Em 50 euros por semana de diferença, num mês são 200 euros. E houve aumento também no pão, mas nós não voltamos a aumentar o pão desde há três anos mais ou menos”, contou.

No que há rota diz respeito, confidenciou que já lhe passou pela cabeça diminuir, mas o sentido de compromisso e responsabilidade falou mais alto.

“Não consigo deixar clientes de há 20 anos. Aquelas aldeias mais pequeninas, mais longe vendo apenas meia dúzia de pães ou 10 pães, mas, apesar da vontade de diminuir, não sou capaz. É a consideração, o compromisso e responsabilidade. Os clientes precisavam há 20 anos e precisam hoje e eles não têm culpa desta subida de preços, desta subida do custo de vida”, frisou.

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Reduções na utilização do carro não se traduzem em Bragança

Segundo o estudo do Observador Cetelem, “Origem ou Preço? O que move os condutores”, 37% dos automobilistas portugueses reduziram as deslocações não essenciais nos últimos seis meses, numa tentativa de minimizar o impacto da subida dos custos dos combustíveis. O estudo, realizado em 13 países, destaca ainda que 25% dos automobilistas optaram por mudar de posto de abastecimento para encontrar preços mais económicos.

Por Bragança a redução das deslocações devido ao aumento dos preços dos combustíveis não parece, para já, ter expressão significativa. Entre os automobilistas entrevistados numa estação de serviço da cidade, a utilização do carro continua a fazer parte da rotina diária, sobretudo por motivos profissionais e pela falta de alternativas de transporte.

Ainda assim, há quem comece a tentar optar por criar novos hábitos. Pedro Pereira admite que já pensa duas vezes antes de utilizar o carro e que, por vezes, opta por deixá-lo parado ao fim de semana. “Uso o carro em distâncias longas e curtas, mas também já tento optar pelo autocarro ao fim de semana, de vez em quando”, disse.

No caso de José Paredes, que faz diariamente o percurso entre Macedo de Cavaleiros e Bragança por motivos profissionais, a utilização do automóvel é inevitável. No entanto, garante que, dentro de Macedo, privilegia as deslocações a pé. “Para mim é quase impossível, trabalho em Bragança, mas vivo em Macedo, então tenho de usar o carro para me deslocar. Mas em Macedo ando a pé”, frisou, acrescentando que as descidas não aliviam a carteira porque “eles aumentam 20 cêntimos, baixam cinco, e isto não vai a lado nenhum”, concluiu.

Por outro lado Filipe Batista diz ser “impossível” não utilizar o carro, uma vez que depende da viatura para as deslocações diárias, tanto para o trabalho como para as tarefas do dia a dia, nomeadamente as idas ao supermercado. Perante o aumento dos preços dos combustíveis, o condutor encontrou uma forma de reduzir os encargos, optando por utilizar uam viatura com menor consumo. “Tenho uma carrinha e ando com o carro, não ando com a carrinha”, explica, sublinhando a diferença nos consumos, “a carrinha gasta 12, o carro gasta 6”. Ainda assim, considera que as recentes descidas dos preços só serão verdadeiramente sentidas se forem mais acentuadas.

Também Ruben Morais recorre diariamente ao automóvel, considerando difícil prescindir do próprio meio de transporte, mesmo nas deslocações mais básicas. Esta dependência deve-se, em parte, à dimensão da cidade e à distância entre alguns pontos de interesse, mas também à falta de cobertura dos transportes públicos em determinadas zonas.

“Em Bragança temos autocarros, mas acho que não são suficientes para todas as pessoas. Depende dos trabalhos, de onde trabalhamos e do que vamos fazer. Às vezes temos de recorrer ao carro porque não há pontos de acesso para toda a gente nas várias zonas da cidade”.

Para este condutor as descidas do combustível ainda não tiveram grande impacto na carteira, como os aumentos tiveram. “Sei que desceu esta semana. Foi uma ajuda muito grande, mas nada ainda comparado com aquilo que subiu”, rematou.