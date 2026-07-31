Coelhoso recebe 14ª. Feira do Cordeiro

Arranca amanhã a 14.ª edição da Feira do Cordeiro, em Coelhoso, no concelho de Bragança.

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O certame, dedicado aos ovinos, volta a reunir criadores da região para os tradicionais concursos da Raça Churra Galega Bragançana, e também para o Concurso do Cão de Gado Transmontano.

A tesoureira da Junta de Freguesia, Suzete Fernandes, destaca o crescimento da feira desde 2012. “É uma forma de promover e divulgar o que temos de melhor, que são os nossos produtos. Desde 2012 que estamos com a feira. O ano passado tivemos um retrocesso porque houve um problema com as ovelhas e não fizemos essa parte dos prémios, mas tem vindo a evoluir porque cada vez temos mais expositores, cada vez temos mais gente a visitar a feira. Acho que estamos no bom caminho”.

Uma feira em que o protagonista é o cordeiro por ser identidade da freguesia. Nesta altura, os emigrantes regressam a Portugal. Para o presidente da junta, Ramiro dos Santos Veiga, esta é também uma forma de receber os filhos da terra. “Os emigrantes para nós também são muito estimados. E fazem-nos o favor de nos visitar todos os anos, portanto, esperamos sempre por essa altura por causa da vinda dos emigrantes”.

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Além dos concursos pecuários e dos expositores de produtos regionais, a Feira do Cordeiro de Coelhoso oferece um programa diversificado de animação, bem como atuações musicais.