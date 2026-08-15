Cinco bombeiros da corporação de Vinhais feridos no combate a incêndio

Cinco bombeiros da Corporação de Vinhais ficaram feridos no combate ao incêndio na União Das Freguesias De Moimenta E Montouto, após o veículo ter sido atingido e consumido pelas chamas de uma das frentes, adiantou o Comandante Sub-Regional da Proteção Civil das Terras de Trás-os-Montes, Noel Afonso.

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Dois dos operacionais foram transportados para o hospital de Gaia devido à intensidade das queimaduras nos membros inferiores, mas apesar de serem considerados feridos graves, não estão em estado crítico.

Os restantes três também sofreram ferimentos, mas foram transportados para o Hospital de Bragança.

Os operacionais estavam a combater o incêndio que lavra desde esta madrugada na União Das Freguesias De Moimenta E Montouto, concelho de Vinhais. O fogo foi dado como dominado pelas 8h da manhã, mas reacendeu perto das 17h.

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Em declarações à Radio Brigantia e ao Jornal Nordeste, o Comandante explicou ainda que o vento da tarde de sábado dificultou o combate às chamas.

Na manhã de domingo pelas 7h30 incêndio já se encontrava em situação de "resolução" segundo o portal fogos.pt. Por volta do meio dia estavam ainda no terreno perto de 230 operacionais apoiados por mais de 70 veiculos e cinco meios aéreos.

Vários incêndios fustigaram Trás-os-Montes

Além do incêndio na União das Freguesias de Moimenta E Montouto deflagrou um incêndio em Cabeça Boa, concelho de Torre de Moncorvo, sábado, pelas 19horas.

Mais de 200 operacionais estiveram mobilizados no terreno onde estiveram também duas máquinas de rastos num fogo que arde “em área de mato e afastado da aldeia”, adiantou uma fonte da Proteção Civil Municipal de Torre de Moncorvo à Lusa, cita o observador.

Incêndio foi dado como dominado pelas 10:45 da manhã de domingo.

1 / 4 Cabeça Boa, Torre de Moncorvo Créditos: fogos.pt