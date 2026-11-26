A Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes (CIM-TTM) tem “em estudo avançado” duas possíveis localizações para acolher uma das seis grandes áreas empresariais previstas pelo Governo. Segundo esclareceu o presidente da comunidade intermunicipal, Pedro Lima, apesar de Bragança e Macedo de Cavaleiros já terem manifestado interesse em acolher uma delas, a CIM-TTM ainda não tomou qualquer decisão sobre o local.

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Além disso, a CIM-TTM defende que as seis grandes áreas empresariais anunciadas pelo Governo “devem ser instaladas no interior do país”, como forma de “combater as assimetrias territoriais” e distribuir de forma mais “equilibrada” o investimento e a criação de emprego. Quanto ao acolhimento, de pelo menos uma, para Pedro Lima, “Trás-os-Montes tem razões suficientes para reivindicar uma destas infraestruturas”, tendo em conta o que a infraestrutura poderia trazer a uma região particularmente “marcada pelo envelhecimento e pela perda de população”.

O presidente da CIM-TTM apontou Vimioso como exemplo da realidade demográfica do território, referindo que o concelho tem apenas oito habitantes por quilómetro quadrado. “Se o Governo e o país não olharem para isto com determinação, está a abandonar-se o território”, alertou Pedro Lima, considerando que a instalação de uma grande área empresarial “poderá ajudar a inverter esta tendência”.

Entre os argumentos apresentados estão a rede rodoviária, nomeadamente a A4, o IP2 e o IC5, a produção de energia, os projetos previstos para a ferrovia, a existência de instituições de ensino superior e a disponibilidade de espaço para instalação de empresas. Pedro Lima destacou ainda as condições habitacionais, considerando que a região “poderá acolher novos trabalhadores sem provocar a pressão sobre as rendas e os serviços públicos” que já se verifica noutras zonas do país. “Não faz sentido irem colocar mais pressão na faixa litoral quando isto poderia ser uma oportunidade de equilibrar um pouco o nosso país”, defendeu, apontando também os problemas que uma concentração de investimento nas zonas mais densamente povoadas poderá agravar, nomeadamente na saúde e educação.

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Pedro Lima disse ainda considerar que Trás-os-Montes poderá “acolher trabalhadores e famílias com maior facilidade”, contribuindo simultaneamente para a revitalização económica e demográfica dos municípios, sendo que a infraestrutura deverá ter uma localização que permita “servir os vários concelhos” e irradiar “desenvolvimento” para o conjunto do território.

Apesar de reconhecer que a região tem condições para receber uma plataforma desta dimensão, Pedro Lima admitiu que é necessária uma decisão política. Questionado sobre o que falta a Trás-os-Montes para concretizar esta oportunidade, foi direto, “falta coragem política. Do Governo”. “Sempre tivemos tudo e continuamos a ter tudo, mas sempre nos convenceram de que precisávamos de tudo. E é bem o contrário”, rematou.

Por fim, o presidente da CIM-TTM considerou que o interior tem sido frequentemente visto como um “território carente de recursos”, quando dispõe de ativos estratégicos que podem ser determinantes para atrair empresas, nomeadamente energia, espaço, conhecimento e condições de vida.

A localização das áreas empresariais permanece numa fase preliminar, sem decisão definitiva, mas a CIM-TTM quer fazer valer os argumentos do território junto do Governo, numa oportunidade que considera “importante” para “diversificar a economia, criar emprego qualificado e fixar população”.